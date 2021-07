Olimpíadas 2021: Google disponibiliza atletas em realidade aumentada

Se a abertura das Olimpíadas te deixou animado para os jogos em Tóquio, não é necessário esperar alguma partida para ver os atletas.

O Google anunciou em maio que seu recurso de realidade aumentada iria permitir assistir alguns esportistas em 3D -- e eles podem até aparecer no ambiente que o usuário estiver.

A realidade aumentada da empresa de Sundar Pichai não é novidade. A ferramenta conta com um catálogo com mais de 50 animais disponíveis em versões 3D, para visualizar, tirar fotos ou gravar vídeos. Até o Baby Yoda já tem uma versão em RA no Google.

O recurso está disponível somente para smartphones. Por enquanto, só alguns atletas podem ser vistos em 3D, mas a expectativa é que a empresa libere mais durante os Jogos Olímpicos.

Atletas que podem ser vistos em 3D:

Letícia Bufoni, skatista brasileira conhecida como "Princesa do Skate";

Naomi Osaka, tenista japonesa;

Megan Rapinoe, atleta do futebol nos EUA;

Simone Biles, norte-americana da ginástica artística;

Caeleb Dressel, nadador dos EUA;

Como ver os atletas em 3D no Google: