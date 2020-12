O Google agora permite que cada pessoa tenha o seu próprio Baby Yoda. O famoso personagem da franquia de Star Wars pode aparecer em qualquer lugar, até mesmo na sala da sua casa, e ser fotografado e filmado usando um smartphone. Tudo graças ao uso de realidade aumentada.

A ação é em homenagem ao lançamento do último episódio da segunda temporada de “O Mandaloriano” (The Mandalorian), spin-off da franquia Star Wars e disponível no serviço de streaming Disney+.

Esta não é a primeira vez que o Google oferece objetos em realidade aumentada. Usando a ferramenta de busca do Google, é possível encontrar um catálogo com mais de 50 animais disponíveis para serem visualizados em versões 3D, tirar fotos ou gravar vídeos.

Como ver o Baby Yoda pelo Google

Para acessar a versão de realidade aumentada do Baby Yoda, basta seguir o tutorial abaixo: