FBI diz que motorista de Nova Orleans agiu sozinho e descarta conexão com explosão de carro da Tesla

O homem responsável pelo atropelamento em massa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que deixou 14 mortos durante as comemorações de Ano Novo, agiu sozinho. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo FBI, equivalente à polícia federal americana, descartando assim qualquer conexão entre o atentado e uma explosão que ocorreu posteriormente em Las Vegas.

“Neste momento, não verificamos que outra pessoa esteve envolvida no ataque”, afirmou Christopher Raia, vice-diretor assistente do FBI, durante uma coletiva de imprensa realizada em Nova Orleans.

O ataque, que chocou a cidade durante um dos eventos mais festivos do ano, levou as autoridades a investigar possíveis conexões com outros incidentes. No entanto, até o momento, não há indícios de envolvimento de terceiros nem relação direta com a explosão de Las Vegas.

Investigações em andamento

O caso gerou grande comoção em Nova Orleans e atraiu a atenção nacional devido à gravidade do ocorrido. As investigações sobre as motivações do autor continuam, mas os oficiais garantem que a segurança na região está sendo reforçada para evitar novos incidentes.

Apesar de descartar conexão com outros atos violentos, o FBI destacou a importância de permanecer vigilante durante grandes eventos públicos.