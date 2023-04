O que é Lemon8, novo app de fotos da dona do TikTok

Se o TikTok for banido nos EUA, a ByteDance já tem um bote salva-vidas. Chamado de Lemon8, o aplicativo ganhou fama repentina no ocidente, de acordo com o TechCrunch.

Dados compilados no final de março, mostram que o app subiu nos rankings da App Store dos EUA, tornando-se o nono mais acessado do país.

O que é o Lemon8?

Em resumo, o Lemon8 é uma mistura de Instagram e Pinterest. Sua função é servir de diretório para fotos e vídeos curtos de estilo de vida com legendas. Nada muito inédito no ramo das rede sociais.

Os temas mais comuns na plataforma também são banais: viagens, alimentação, fitness, moda e beleza.

O aplicativo está disponível para iPhone, iPad ou iPod Touch com iOS 11 ou posterior. Além disso, também funciona em celulares e tablets que executem Android 6.0 ou posterior.

Relação do Lemon8 com a China

O app é de propriedade da ByteDance assim como o TikTok. E, segundo Insider, a popularidade atual não é um mérito orgânico do aplicativo, que tem pago criadores no Reino Unido para postar no Lemon8.

O New York Times descreveu de forma semelhante o esforço da empresa para atrair usuários americanos.

Além do TikTok, aplicativos de propriedade chinesa como Shein e Temu, da gigante do comércio eletrônico PDD Holdings Inc., ganharam usuários nos EUA, ajudados por preços e promoções ultrabaixos.

Outra ligação é que a plataforma é muito semelhante com a Xiaohongshu, traduzido literalmente como Little Red Book. O aplicativo chinês, que se autodenomina RED – e enfatiza que seu nome não tem relação com o livro seminal de citações de Mao Zedong – foi fundado em 2013 como uma comunidade online que recomendava sites de comércio eletrônico no exterior para usuários na China.

Dada as semelhanças, o Lemon8 parece uma adaptação para o ocidente, assim como TikTok e seu irmão chinês Douyin.