O que aconteceu com o T1, smartphone dourado que teria a marca Trump?

Em junho deste ano, Donald Trump Jr. e Eric Trump, os dois filhos mais velhos do presidente dos EUA, anunciaram a criação da "Trump Mobile", uma nova linha de smartphones com a marca do pai. O anúncio foi feito no dia 16 de junho, coincidindo com o décimo aniversário do lançamento da primeira campanha presidencial de Donald Trump.

Entre os modelos anunciados, estava o T1, um smartphone dourado com aparência semelhantes ao iPhone e inicialmente promovido como fabricado nos EUA (“Made in the USA”). Também foi revelado o "47 Plan", um pacote de serviços que incluiria mensagens, chamadas e dados ilimitados, assistência na estrada e até serviços de telemedicina, tudo por US$ 47,45 mensais – uma referência ao fato de Trump ser tanto o 45º quanto o 47º presidente dos Estados Unidos.

No entanto, desde o anúncio, alguns ajustes foram feitos. Dias após o lançamento, a frase Made in the USA foi removida do site da Trump Mobile. O telefone agora é descrito apenas como "trazido à vida aqui nos EUA", fabricado "por mãos americanas".

Lançamento atrasado

Mais significativa ainda foi a perda da data de lançamento original: o T1 estava previsto para ser lançado em agosto. Posteriormente, um porta-voz informou que ela seria adiada para outubro. Agora, no final de novembro, já quase em dezembro, o site da Trump Mobile apenas diz que o telefone estará disponível "ainda neste ano".

A Trump Mobile não respondeu ao pedido de comentário do Business Insider. Enquanto isso, a conta oficial da empresa na plataforma X (antigo Twitter) permanece inativa por meses, com a última postagem datada de 27 de agosto.

Apesar do atraso e da falta de informações sobre a data de lançamento, a Trump Mobile ainda está aceitando pré-vendas do T1, com um pagamento inicial de US$ 100. Os outros US$ 399 serão cobrados quando o telefone finalmente for entregue.