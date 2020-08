Novo recurso do Windows 10 mostra apps que deixam seu notebook lento

Uma nova atualização do Windows 10 pode trazer uma função capaz de avisar ao usuário quais aplicativos estão deixando seu computador mais lento, segundo o site Windows Latest.

A Microsoft está trabalhando em um novo menu para as ferramentas do sistema operacional, o que deixaria as pessoas com maior controle sobre os processos e usos dos aplicativos. A nova função estará disponível dentro do menu “Aplicativos e Recursos”.

Duas colunas aparecerão na funcionalidade, uma mostrando todos os aplicativos instalados no dispositivo e outra com as informações acerca dos aplicativos abertos no momento. Será possível, direto no local, clicar em “forçar fechamento”, sem precisar acessar o gerenciador de tarefas para executar um app que travou, por exemplo.

–

Apesar da semelhança com o gerenciador de tarefas, a nova atualização traz um diferencial que pode ser prejudicial para alguns aplicativos, uma vez que mostrará, sem rodeios, qual é o app que está ocupando mais espaço na memória RAM e, assim, deixando o seu computador mais devagar — mandando até uma notificação afirmando que o usuário “deveria considerar fechar o aplicativo”.

–

A função pode ser mais um golpe da Microsoft em direção ao Google Chrome, visto que o navegador costuma ocupar um espaço maior na memória RAM durante o seu uso.

Hoje, o Chrome é a preferência de 65,9% das pessoas. Para tentar mudar isso, a Microsoft tem investido na eficiência do Edge e foi um pouco mais longe: agora não há a opção de excluir o navegador dos computadores Windows, a não ser que você seja um programador.