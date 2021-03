Novo notebook da Samsung chega ao Brasil com recursos de smartphone

A sul-coreana Samsung traz ao Brasil nesta quinta-feira (25) a linha de notebooks chamada Galaxy Book S. Os laptops contam com telas sensíveis ao toque, memória de alta velocidade e compatibilidade com o aplicativo SmartThings, que permite a comunicação com outros dispositivos da própria marca.



Por dentro, o novo notebook da Samsung conta com a nova geração de processadores da Intel. O aparelho tem o chip Core i5, que tem cinco núcleos ativados conforme a necessidade, de modo a oferecer economia de bateria e alta performance ao laptop.

O design é um dos principais pontos de destaque do aparelho. Sua espessura é de 1,18cm, ele pesa 950g e tem tela com resolução Full HD. Segundo a Samsung, o Galaxy Book foi criado para ser portátil, como um smartphone.

O Galaxy Book S chega ao mercado a partir de hoje em duas versões:

Na cor cinza, com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM por R$ 7199

Na cor dourada, com 512 GB de armazenamento e 8 GB de RAM por R$ 7499

Na faixa de preço na qual a Samsung posicionou os produtos no mercado brasileiro, os novos laptops Galaxy Book S rivalizam com o MacBook, da Apple, e com o XPS, da Dell.

Vale notar que o Galaxy Book S não é um notebook preparado para executar games. Seu apelo é para a produtividade e mobilidade no trabalho ou estudo.

“Os novos notebooks são fabricados no Brasil. Nossos engenheiros recebem treinamento na Coreia do Sul e montam o produto no Brasil. Buscamos o treinamento no exterior para trazer esse conhecimento para o país”, afirma Luciano Beraldo, gerente sênior da divisão de notebooks da Samsung Brasil, em entrevista coletiva realizada hoje.

Recursos

Os novos notebooks da Samsung chegam com compatibilidade com o aplicativo SmartThings, que permite controlar todos os dispositivos conectados da marca, como a lavadora Qdrive, o ar-condicionado Wind-Free, a geladeira Family Hub, os aspiradores-robôs, as TVs Crystal UHD e QLED, além de ter compatibilidade com celulares com sistema operacional Android e também com iPhones.

Os notebooks contam com uma nova unidade de memória de estado sólido da própria Samsung. Ela pode chegar 5,8 gigabits por segundo de velocidade, o que permite ligar o notebook rapidamente ou abrir aplicativos “pesados”, como o Adobe Photoshop, em instantes.

O Galaxy Book conta com um aplicativo chamado Pasta Segura, que permite guardar arquivos protegidos com senha pelo usuário.

Segundo a Samsung, em condições de laboratório, o notebook conseguiu autonomia de bateria de 16 horas para reprodução de vídeos (sem brilho de tela no máximo).