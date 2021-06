Novo modelo da Tesla chega a 100km/h em 2 segundos

A Tesla, empresa automotiva do bilionário Elon Musk, anunciou em evento nesta quinta-feira, 10, o lançamento do Model S Plaid, versão do veículo elétrico que carrega mais rápido e também pode atingir 100 quilômetros por hora em 2 segundos.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

Apesar de mais espaçoso, o novo modelo tem interior semelhante ao das versões anteriores. Já a interface do sistema do Model S Plaid mudou, com a possibilidade de customizar aplicativos e conteúdos no painel.

Os passageiros do banco de trás também vão poder jogar games como Cyberpunk 2077 em uma tela embutida na parte traseira. Por último, também é possível carregar smartphones de forma wireless, ou seja, sem a necessidade de fio.

Visão do interior e do painel de controle do Model S Plaid Visão do interior e do painel de controle do Model S Plaid

Em questão de velocidade, ao todo, ele pode atingir 320 quilômetros por hora (que, de acordo com a montadora, pode ser mais fácil com a compra de pneus especiais, que estarão disponíveis em setembro).

Além disso, Musk afirmou durante o evento que o carro consegue atingir 100 quilômetros por hora em 1,99 segundos e "cobre um quarto de milha (por volta de 400 metros) em apenas 9,23 segundos a uma velocidade de 248 quilômetros por hora".

O carregamento do carro elétrico também foi acelerado. Agora, o veículo consegue repor 300 quilômetros de energia em 15 minutos.

De acordo com Musk, a Tesla planeja entregar “várias centenas [de Model S Plaids] por semana em breve” e “provavelmente” aumentará para cerca de 1.000 por semana no próximo trimestre.

O preço do veículo é de 130 mil dólares (aproximadamente 600 mil reais). As primeiras 25 unidades do modelo já foram entregues aos proprietários e quem tiver interesse em comprar as próximas unidades pode acessar o site oficial da empresa.

Musk, inclusive, chegou ao evento dirigindo o novo carro Tesla. Veja o momento e mais sobre o Model S Plaid: