Novo iPhone e iPad Air: o que esperar do evento da Apple

Nesta terça, 8, a Apple vai realizar seu primeiro evento no ano, no qual deverá mostrar atualizações do iPhone SE, modelo de “baixo custo” do celular, do iPad Air, do MacBook Pro e do MacBook Air. A transmissão acontecerá a partir das 14 horas (horário de Brasília).

Carro-chefe do evento, o modelo SE é um produto importante para a Apple pois ajuda a empresa a ter tração em mercados emergentes, como Índia e Brasil. A atualização de hoje deve garantir a continuidade de vendas do dispositivo com o adicional de um processador da linha A15.

Segundo a Bloomberg, o novo SE deverá ganhar também compatibilidade com redes 5G. O design, com tela de 4,7 polegadas e inspirado no iPhone 8, deverá permanecer. As mudanças, como dito antes, deverão ocorrer principalmente nos componentes internos do telefone.

Junto disso, os consumidores terão também o anúncio definitivo do iOS 15.4, que promete melhorias no desempenho, além de oficializar a chegada do a atualização do Face ID que agora faz o desbloqueio facial com máscaras.