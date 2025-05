Novo chip de celular da Qualcomm promete celular 65% mais rápido em IA e com Bluetooth 6

A Qualcomm anunciou nesta quinta-feira, 15, o Snapdragon 7 Gen 4, novo chip que promete acelerar o desempenho de celulares intermediários. Segundo a fabricante, o modelo é até 65% mais rápido em tarefas com inteligência artificial, além de ser o primeiro da sua categoria com suporte ao novo Bluetooth 6.

O processador deve equipar smartphones Android de marcas como Honor e Vivo já neste mês de maio. A expectativa da Qualcomm é que o chip torne os aparelhos mais ágeis em funções como câmera, criação de conteúdo e assistentes virtuais.

No total, o novo Snapdragon entrega:

CPU até 27% mais rápida

até 27% mais rápida GPU até 30% mais rápida

até 30% mais rápida NPU (voltada a IA) até 65% mais eficiente que o modelo anterior

Esses avanços se devem à nova arquitetura de processamento e ao uso de mais memória dedicada às funções de IA dentro do próprio aparelho, o que evita depender da nuvem para tarefas como reconhecimento de voz e imagem.

Fabricado em tecnologia de 4 nanômetros pela TSMC, o chip tem oito núcleos, sendo quatro de alto desempenho e quatro voltados à economia de energia.

Chip traz tecnologias antes vistas só em celulares caros

Entre as principais novidades do Snapdragon 7 Gen 4 está o suporte ao Bluetooth 6.0 — versão mais recente da tecnologia de conexão sem fio, com promessa de menor interferência e maior alcance.

O chip também estreia o suporte ao XPAN, sigla para Expanded Personal Area Network, uma tecnologia da própria Qualcomm que melhora o envio de áudio por fones sem fio, algo antes restrito a celulares premium.

O Snapdragon 7 Gen 4 também é compatível com Wi-Fi 7 e carregamento rápido Quick Charge 5, recursos que tendem a aparecer em celulares a partir do segundo semestre de 2024.