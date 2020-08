Novas regras chinesas podem complicar venda do TikTok nos EUA

As novas regras da China sobre as exportações de tecnologia significam que a venda das operações do TikTok pela ByteDance nos Estados Unidos pode precisar da aprovação de Pequim, disse um especialista em comércio chinês à mídia estatal, levantando hipótese que complicaria a venda forçada e carregada de teor político.

A ByteDance foi ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a vender o aplicativo de vídeos curtos TikTok no país, em meio a preocupações a respeito da segurança dos dados pessoais que gerencia.

A Microsoft e a Oracle estão entre os pretendentes aos ativos, que também incluem as operações do TikTok em Canadá, Nova Zelândia e Austrália.

No entanto, a China revisou na noite de sexta-feira uma lista de tecnologias que estão proibidas ou restritas para exportação pela primeira vez em 12 anos.

Cui Fan, professor de comércio internacional da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim, disse que as mudanças se aplicariam ao TikTok.

“Se a ByteDance planeja exportar tecnologias relacionadas, ela deve passar pelos procedimentos de licenciamento”, disse Cui em uma entrevista à Xinhua publicada no sábado.

O Ministério do Comércio da China adicionou 23 itens –incluindo tecnologias como serviços de envio de informações pessoais baseados em análise de dados e tecnologia de interface interativa de inteligência artificial– à lista restrita.

O processo para obter a aprovação preliminar para exportação de tecnologia pode levar até 30 dias.