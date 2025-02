Nova Taiwan? Mercado de semicondutores da Índia deve atingir US$ 103,4 bi em 2030

O mercado de semicondutores da Índia deve alcançar US$ 103,4 bilhões nos próximos cinco anos, segundo relatório India Semiconductor Market Report 2030, da Associação Indiana de Eletrônicos e Semicondutores (IESA). No comparativo, Taiwan, que hoje figura com as maiores fabricantes dos setor, gerou US$ 120 bilhões em 2024.

Atualmente avaliado em US$ 52 bilhões, o setor deve crescer com um CAGR de 13% até 2030.

Os segmentos de celulares, TI e aplicações industriais seguirão como os principais impulsionadores, contribuindo com 70% da receita.

Já a produção de automóveis e eletrônicos industriais também representam oportunidades para adicionar valor de forma significativa ao setor de semicondutores.

Segundo Ashok Chandak, presidente da IESA que assina o relatório, as políticas governamentais serão essenciais para impulsionar o crescimento do mercado de semicondutores.