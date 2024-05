Com previsão de lucro baixo, Nintendo promete novo videogame para turbinar o balanço

A japonesa Nintendo anunciou nesta terça-feira, 7, que terá um sucessor para seu console Switch, lançado há sete anos, após prever uma queda significativa no lucro neste ano fiscal devido à redução nas vendas do dispositivo e de jogos.

Por meio da rede social X, a empresa disse que anunciará um novo hardware até o fim de março do próximo ano. Isso ocorreu logo após a Nintendo prever a venda de 13,5 milhões de consoles Switch neste ano fiscal, abaixo dos 15,7 milhões vendidos no ano anterior.

A empresa informou que espera uma queda de 39% no lucro líquido, para 300 bilhões de ienes (US$ 1,95 bilhão), e uma redução de 19% na receita, para 1,350 trilhão de ienes, no ano fiscal iniciado em 1º de abril.

Momento ruim para os videogames

A indústria de videogames enfrenta dificuldades para retomar seu vigor após o boom impulsionado pela pandemia.

Neste ano, a Sony demitiu cerca de 900 funcionários de sua divisão PlayStation. A Microsoft também cortou cerca de 8% de sua equipe de videogames após a aquisição da Activision Blizzard.

A Nintendo vem diversificando suas fontes de renda, utilizando seus personagens e séries de jogos em filmes e outras formas de entretenimento fora do espaço de videogames.

Em março, a Nintendo e o estúdio de animação Illumination anunciaram a produção de um novo filme animado do Super Mario, após o sucesso do filme "Super Mario Bros." do ano passado. A empresa também anunciou o desenvolvimento de um filme live-action baseado na série "The Legend of Zelda."

O balanço da Nintendo

No ano encerrado em março, o lucro líquido da Nintendo aumentou 13%, para 490,6 bilhões de ienes, superando a estimativa de 458,12 bilhões de ienes, de acordo com uma pesquisa da FactSet.

A receita cresceu 4,4%, para 1,672 trilhão de ienes, impulsionada pelo sucesso do filme de Super Mario e pelo bom desempenho do jogo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom." A receita de produtos relacionados a dispositivos móveis e propriedade intelectual subiu 82%, para 92,7 bilhões de ienes.