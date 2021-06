Nintendo quer transformar fábrica no Japão em museu da marca

A desenvolvedora de jogos Nintendo anunciou que sua antiga fábrica em Uji, na região de Kyoto, Japão, será transformada em um museu para “mostrar os muitos produtos que a Nintendo lançou ao longo de sua história”.

A fábrica foi construída em 1969 e era usada principalmente para a fabricação de cartas de baralho e cartas hanafuda, tradicional na cultura japonesa. O ramo de cartas foi como a empresa japonesa começou seu negócio.

“A Nintendo tem discutido a possibilidade de construir um museu, como uma forma de compartilhar a história e filosofia de desenvolvimento de produtos da Nintendo com o público”, disse a empresa em comunicado.

De acordo com a companhia, a fábrica será renovada para acomodar o museu, uma decisão tomada "após levar em consideração o plano da cidade de Uji de redesenhar a área da estação Ogura e suas proximidades".

A expectativa é que a reforma do "Museu Nintendo" seja concluída entre abril de 2023 e março de 2024.

Para turistas em Kyoto, a instalação com certeza deverá se tornar popular. Além do museu, a sede da Nintendo e o parque de diversões da empresa, inaugurado em março de 2021, também são atrativos para quem for visitar o Japão.