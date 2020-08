Netflix divulga os primeiros detalhes da série baseada em Resident Evil

A Netflix confirmou, nesta quinta-feira, 27, que está produzindo uma série baseada na franquia de jogos Resident Evil. A série terá como protagonistas as irmãs Jade and Billie Wesker e terá como produtor executivo Andrew Nabb, o mesmo da famosa Supernatural.

Até o momento, foram encomendados oito episódios com 1 hora de duração cada, resultando em apenas uma temporada.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Ainda que não existam muitas informações sobre o andamento do projeto, sabe-se que a série terá duas cronologias, e começará com as irmãs Wesker chegando em New Raccoon City e as personagem descobrem os segredos obscuros que envolvem a cidade.

A série terá, então, um salto temporal de dez anos e mostrará um mundo completamente diferente. Jade, tentando sobreviver ao lado dos 15 milhões de habitantes restantes e os bilhões de monstros e animais infectados pelo T-vírus, é assombrada pelo passado que envolve o pai e a irmã.

As informações divulgadas pela Netflix não mencionam zumbis, embora sejam uma parte relevante da franquia de jogos da Capcom. A série ainda não tem previsão para estrear nem um elenco definido, o que significa que ainda pode sofrer mudanças de roteiro.

Desde o primeiro jogo da franquia, lançado em 1996, a Capcom vendeu mais de 100 milhões de cópias dos jogos de Resident Evil, se tornando assim a melhor franquia da publicadora. O título que fez mais sucesso foi Resident Evil 5, que lançou em 2009 e acumulou um total de 13 milhões de cópias vendidas.

Além da Netflix, a HBO também está embarcando em adaptações de grandes jogos e irá produzir uma história original baseada no fenômeno The Last of Us, da Naughty Dog. Lançado em 2013, o jogo já acumula mais de 17 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.