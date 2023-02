Netflix detalha como irá funcionar o compartilhamento de senhas; veja o que muda

A conta da Netflix que você usa é sua, de fato, ou você compartilha com algum outro familiar/amigo? Se a resposta é a segunda opção, saiba que os dias desse uso estão contados. A empresa constatou que mais de 100 milhões de usuários mundo afora compartilham suas senhas. Ou seja: utilizam o serviço por meio do login de outra pessoa. E isso vai mudar.

Para capturar mais receita, a Netflix está para lançar novas regras para o compartilhamento de senhas que pode obrigar uma série de usuários a assinar uma nova conta na plataforma. Depois da variação no valor da empresa e na queda de produção — muito motivada pela concorrência dos novos streamings —, essa talvez seja a única maneira de angariar mais assinantes.

Veja abaixo o que muda no compartilhamento de senhas da Netflix

Restrito para a ''família''

As contas da Netflix ainda poderão ser compartilhadas, escolhidas pelo número de perfis em um mesmo login. A diferença, no entanto, é que esse compartilhamento fica restrito a uma única família que more na mesma residência.

Para garantir que todos os dispositivos logados estejam no mesmo ambiente físico, haverá uma solicitação a cada 31 dias para que os dispositivos estejam conectados em um mesmo provedor de Wi-Fi. A verificação será autenticada dessa forma para que o acesso à conta continue ati

O que acontece se o usuário for logado em outro Wi-Fi?

Além de não conseguir entrar na conta, a Netflix bloqueará o acesso do usuário à plataforma e solicitará que ele tente fazer login em sua própria conta ou se inscreva para pagar a mensalidade.

Um ponto importante a ser ressaltado é que a empresa não cobrará automaticamente os titulares que forem barrados.

Haverá transferência do algoritmo de preferências do usuário barrado

Caso seja barrado por utilizar a conta fora do Wi-Fi do titular, o novo usuário — se decidir criar uma nova conta — terá acesso às preferências que tinha antigamente no perfil que, agora, foi bloqueado. Serão transferidos: recomendações de programas, histórico de exibição e preferências totais do usuário.

Como usar a Netflix se eu estiver viajando?

Ainda será possível se conectar à conta da Netflix fora de casa, mas isso pode gerar um bloqueio. Em caso de uso externo, o usuário receberá um código temporário para acessar a conta em outro Wi-Fi, que permite o uso por sete dias consecutivos. Esse recurso não poderá ser utilizado mais de duas vezes seguidas.

Quando essa mudança será ativa?

A mudança começará pelos Estados Unidos a partir do fim de março e começo de abril. Ainda não há uma data estipulada para as mudanças no Brasil.