Netflix aumenta preços das assinaturas no Brasil; veja novos valores

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 22, que os preços das assinaturas para os serviços de streaming irão aumentar. Os aumentos aplicados variam entre 18,3% e 21,8%.

Em nota, a empresa justifica o reajuste com a promessa de oferecer a melhor experiência para o assinante, com os melhores conteúdos originais e uma vasta variedade de gêneros.

O aumento vale para novas assinaturas e para quem já é assinante. O último reajuste nos preços das assinaturas aconteceu em março de 2019.

Confira os valores:

Básico (tela única, sem HD): de R$ 21,90 para R$ 25,90;

Padrão (duas telas simultâneas e conteúdo HD): de R$ 32,90 para R$ 39,90;

Premium (quatro telas simultâneas e Ultra HD): de R$ 45,90 para R$ 55,90.

Segundo a Netflix, os assinantes serão comunicados da mudança em até 30 dias e terão outros 30 dias para decidir alterar seus planos ou até mesmo cancelar a assinatura.

Nesta semana, o gigante do streaming divulgou o resultado do segundo trimestre de 2021. A Netflix apresentou um faturamento de 7,3 bilhões de dólares no período, porém, o número de novos assinantes desacelerou.

Durante o anúncio do resultado, a Netflix confirmou também sua expansão rumo aos games por streaming, que havia sido anunciada recentemente.

As concorrentes, como Amazon Prime, Disney+ e HBO+, têm assinaturas mais barata, com intenção de conseguirem mais clientes.