Netflix vai ter games por streaming a partir do ano que vem

A Netflix está de olho no mercado de games. A gigante do streaming planeja expandir o catálogo a partir do ano que vem para inclusão de videogames.

As informações são do portal Bloomberg, que afirma que a empresa contratou ex-executivos de gigantes como EA Games e Facebook para liderarem os esforços.

Do Facebook, veio Mike Verdu, que será vice-presidente de desenvolvimento de games. Ele costumava trabalhar para trazer títulos e games para o Oculus, divisão de óculos de realidade virtual do Facebook.

A Netflix não é a única atuando nessa frente, de olho no bilionário mercado de games. Outras empresas de tecnologia como Microsoft e Google já lançaram serviços de jogos na nuvem. O mercado de games tem migrado para o modelo por assinaturas, que empresas como a Netflix ajudou a popularizar.

No ano passado, a Microsoft passou a distribuir convites para testes da Project xCloud Preview, uma plataforma que permite à comunidade do Xbox jogar títulos diretamente da nuvem. Outro serviço da empresa prevê o mesmo sistema para televisores, chamado de Xbox Game Pass.

Em 2019, o Google fez aposta semelhante ao lançar o Stadia, que prometia qualidade de console, ainda que os jogos rodassem em aplicações na nuvem.