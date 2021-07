Netflix fatura US$ 7,3 bi, mas tem desaceleração de novos assinantes

A Netflix divulgou os resultados do segundo trimestre sem agradar muito aos acionistas da empresas. As ações operavam em queda no fechamento do mercado após a empresa anunciar lucro por ação abaixo do esperado.

Outra métrica que também decepcionou foi a adição de novos assinantes: a empresa trouxe 1,5 milhão de novos usuários, abaixo do que era esperado pela média do mercado. O faturamento, no entanto, ficou em linha com as expectativas: a empresa teve receita de 7,3 bilhões de dólares no período.

O número de novos assinantes é um retorno ao mundo pré-covid-19 para a empresa, que, nesse mesmo trimestre no ano passado, viu o número de assinantes disparar, com 10 milhões de novos usuários pagantes.

Com os números, a Netflix fechou o trimestre com 209 milhões de assinantes pagos e que conseguiu manter o crescimento geral aumento de 11% na média de assinaturas pagas, além de 8% de alta do faturamento médio por membro.

A Netflix está estabelecida no segmento de streaming e tem uma plataforma sólida e que os usuários confiam e consideram simples e eficiente, mas não está mais sozinha nesse mercado. Nos últimos anos, a profusão de concorrentes como Disney+ e, mais recentemente HBO+, levou usuários para outros serviços.

A chegada da concorrência também pulverizou o catálogo, com estúdios revendo acordos de cessão dos direitos de transmissão de séries e filmes.

Durante o anúncio do resultado, a Netflix confirmou também sua expansão rumo aos games por streaming, que havia sido anunciada recentemente.