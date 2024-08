Musk processa grupo de anunciantes por boicote ao X

O bilionário sul-africano Elon Musk, dono de Tesla e SpaceX, processou a Global Alliance for Responsible Media (GARM), um grupo que representa grandes anunciantes, por boicote publicitário ao X

O processo, apresentado nesta terça-feira, 6, num tribunal federal no Texas, alega que o grupo coordenou o boicote à plataforma de rede social sob o pretexto de preocupação sobre se a X aderiria a certos padrões de segurança de marca.

“Para simplificar, as pessoas são prejudicadas quando o mercado de ideias é minado e alguns pontos de vista não são financiados em detrimento de outros como parte de um boicote ilegal”, disse a CEO da X, Linda Yaccarino, em uma postagem no X. “Esse comportamento é uma mancha em uma grande indústria e não pode continuar.”



Os mais de 100 membros da GARM incluem empresas como Procter & Gamble Unilever, Meta, YouTube e TikTok.

Em relatório de 2022, o grupo afirmou que ajudou a estabelecer definições comuns, métricas e ferramentas para ajudar marcas e parceiros publicitários a garantir que seus anúncios não apareçam ao lado de conteúdos que possam considerar problemáticos.

O processo do X surge após republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA acusarem o grupo de violar leis antitruste que proíbem acordos que restringem o comércio.

"Tentamos a paz por dois anos. Agora é guerra", repostou Musk no X a carta de Yaccarino.

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024