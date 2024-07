Musk diz que Tesla (TSLA34) pode lançar direção 100% autônoma na China até o final do ano

A Tesla pode lançar sua direção totalmente autônoma supervisionada na China até dezembro, disse o fundador e CEO Elon Musk, após a fabricante de carros elétricos dos EUA divulgar resultados decepcionantes no segundo trimestre.

“Muito em breve, pediremos aprovação regulatória da Tesla FSD supervisionada na Europa, China e outros países”, disse Musk na teleconferência de resultados da empresa sediada em Austin. “Provavelmente receberemos isso antes do final do ano, o que será um impulsionador útil da demanda nessas regiões.”

O proprietário do X disse repetidamente este ano que está pressionando pela FSD na China, o maior mercado automotivo do mundo. Em abril, ele fez uma visita inesperada ao país e se encontrou com autoridades chinesas, como o primeiro-ministro Li Qiang.

Musk também disse na ligação que a Tesla adiaria a introdução global dos serviços de robotáxis para outubro, em vez de agosto. Questionado sobre quando os primeiros passeios de robotáxis poderiam ser esperados, Musk disse que ficaria “chocado se não pudermos fazê-lo no próximo ano”.

Um profissional do setor disse ao Yicai que, apesar dos esforços da Tesla, um de seus principais desafios na China é que a autoridade nacional de trânsito ainda não se pronunciou sobre os novos problemas que a direção autônoma pode trazer para a aplicação da ordem no trânsito.

A Tesla também tem um problema de armazenamento de dados que poderia ser resolvido de duas maneiras, disse a pessoa: “Ou o governo chinês permite que a Tesla transfira dados coletados localmente para o exterior ou o governo dos EUA permite que a Tesla implante poder de computação de inteligência artificial em larga escala na China, mas ambas as opções são desafiadoras.”

Com a concorrência crescendo no mercado global de veículos elétricos, a Tesla registrou uma queda de 45% no lucro líquido para US$ 1,5 bilhão no segundo trimestre, com um aumento de 2% na receita para US$ 25,5 bilhões. A empresa entregou quase 443.960 carros, uma queda de 5%, segundo seu relatório de negociação.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global