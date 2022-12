Musk converte salas de reunião do Twitter em quartos para funcionários dormirem no trabalho

Elon Musk foi longe demais? É o que tentam concluir as autoridades que cuidam do zoneamento urbano de São Francisco depois de receberem fotos que mostram salas do Twitter convertidas em moradias para os funcionários da empresa.

Segundo a Forbes, presume-se que os alojamentos improvisados sejam para os trabalhadores que abraçaram a cultura hardcore de Musk, apresentada em um ultimato do bilionário logo após assumir a companhia em outubro.

Estima-se que até 8 quartos foram criados, com colchões dobráveis, cortinas blackout, que em alguns casos, estão instaladas em baias de trabalho.

“Precisamos ter certeza de que o prédio está sendo usado como pretendido. Existem diferentes requisitos de código de construção para edifícios residenciais, incluindo aqueles usados ​​para estadias de curta duração. Esses códigos garantem que as pessoas usem os espaços com segurança”, disse Patrick Hannan, porta-voz da agência de inspeção que investiga a empresa.

No Twitter, Musk pareceu confirmar as acusações, direcionando um tuíte ao prefeito de São Francisco, London Breed, e questionando quais eram as prioridades da cidade ao publicar uma notícia sobre um bebê de 10 meses que morreu de overdose de fentanil, em São Francisco.

Uma das fontes do Twitter que falou com a Forbes disse que os funcionários já estão trabalhando até tarde para atender às expectativas de Musk. “Faz sentido até certo ponto”, disse a fonte.