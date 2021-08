Multilaser tem lucro de R$ 202,3 mi no segundo trimestre

A brasileira Multilaser registrou receita líquida de 1,2 bilhão de reais segundo trimestre, alta anual de 103,4%, e lucro de 202,3 milhões de reais, salto de 122,9% no ano.

No primeiro semestre de 2021, a receita chegou a 2,6 bilhões de reais (+142,8%) e o lucro saltou 376,2%, indo a 395,9 milhões de reais.

Os resultados são os primeiros divulgados após a entrada da empresa na bolsa, em julho. Na oferta pública inicial, a captação chegou a 1,9 bilhão de reais.

“A nossa entrada na bolsa foi um movimento feliz. Havia uma janela de mercado no começo do ano e era um bom momento para nós. Com investimento em novas fabricas, precisamos de capital de giro e vimos a bolsa como uma boa oportunidade para a captação, em vez de levantar a dívida”, afirma Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser, em entrevista para a EXAME.

Rival na bolsa e nos negócios, a Positivo Tecnologia apurou lucro líquido de 51 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, totalizando 107 milhões de reais de lucro no semestre. “O computador é a bola da vez. Ele voltou a ser pessoal”, diz Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia, em entrevista para a EXAME.

Ambas as empresas busca a diversificação de seus negócios e avenidas de crescimento para o futuro. Conhecida pela fabricação, importação e venda de dispositivos eletrônicos, a Multilaser possui mais de 20 marcas próprias e também tem parcerias de fabricação e distribuição com outras nove marcas internacionais no mercado brasileiro, entre elas Toshiba e Nokia (HDM Global). Recentemente, a Sony fez uma aliança com a Multilaser para a venda de 23 modelos importados de fones de ouvido. Em junho, a empresa ampliou sua presença no segmento pet com a aquisição da Expet, que vende tapetes higiênicos.