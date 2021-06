Multilaser Pro e ZTE trazem novas tecnologias para conexão de internet

Na era digital, a busca pela maior velocidade de internet se tornou imprescindível para atender às novas demandas da sociedade. Atentas a essa premissa, a brasileira Multilaser Pro e a chinesa ZTE, referências em soluções de redes, infraestrutura e telecomunicações, lançaram um projeto inédito no país – e que promete trazer tecnologia de última geração nas conexões de internet por fibra.

Em parceria com a catarinense Unifique, eleita pela Anatel a melhor banda larga fixa do Brasil, a Multilaser Pro e a ZTE colocaram no mercado brasileiro a primeira rede com a tecnologia XGS-PON, que aumenta em até quatro vezes a largura de banda para download e em até oito vezes para upload. Com isso, o sistema permite conexões de até 10 Gbps (gigabits por segundo).

Sob diversos aspectos, trata-se de um grande salto para os serviços de conexão por banda larga. Até então, os planos disponíveis no mercado consistiam de 250 mega a 1 giga. Graças à nova iniciativa, será possível oferecer pacotes acima de 1 giga, mas que poderão chegar a 10 gigas, dependendo do plano contratado.

Por enquanto, a Unifique, especializada em serviços como telefonia digital e TV por assinatura, iniciou as vendas do novo pacote de acesso à internet na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, mas a ideia é levá-lo para outras praças. Chamado de “Fibra Xtreme 2 Giga”, o plano proporciona alto desempenho e melhor experiência para o cliente que busca conexão estável e ultraveloz.

De fato, trata-se de uma grande transformação, já que a tecnologia tradicionalmente usada pelas pequenas, médias e grandes operadoras no Brasil é a GPON, de performance inferior.

Agora, a meta da Multilaser Pro e de sua parceira ZTE é levar a tecnologia para outras regiões do país, sempre com a premissa de combinar alto desempenho com inovação tecnológica.

A Multilaser tem se destacado no mercado brasileiro de eletrônicos. Recentemente, fez um aporte de 14 milhões de reais na empresa de software Luby, que se dedica ao desenvolvimento de tecnologias para bancos e companhias de logística.

Não é só. A We Ventures, fundo parte do programa Women Entrepreneurship, projeto da Microsoft Participações, anunciou a Mais WE e a Multilaser é a primeira parceira que investiu 10 milhões de reais em startups com mulheres na sociedade.

SOBRE OS PRODUTOS MULTILASER PRO E ZTE:

Terminal de cliente: ONU XGS-PON ZXHN F2866S

O terminal de assinante conta com a tecnologia XGS-PON. Com Wi-Fi AC2400 integrado, ela permite velocidades mais altas na conexão sem fio. Suas portas com entradas USB – duas portas para telefonia e quatro portas Gigabit Ethernet – possibilitam a entrega de serviços como Triple-Play (dados, voz e multimídia).

Equipamento central: OLT C600, C650 e C620 – Plataforma Titan

Para garantir que as ONUs XGS-PON funcionem, é necessário que a estrutura do ISP esteja preparada. Por isso, as OLTs C600, C650 e C620 possuem plataforma unificada que dá suporte às tecnologias GPON, XG-PON e XGS-PON.

Clique aqui para saber mais sobre a novidade.