Motocicletas podem prejudicar câmera do iPhone, alerta Apple

Vibrações podem prejudicar a câmera do iPhone. É o que alertou a Apple em comunicado oficial, citando como exemplo as vibrações geradas por motocicletas com motores potentes.

De acordo com a Apple, o iPhone possui um sistema avançado de câmera que contém as tecnologias de estabilização óptica de imagem e de autofoco de loop fechado.

Elas são utilizadas para evitar fotos tremidas. Porém, elas podem ser danificadas por exposição prolongada a vibrações. Com isso, as fotografias podem passar a ter qualidade aquém de produtos que não tiveram esse tipo de exposição a trepidações.

“Os sistemas OIS e AF de loop fechado do iPhone são projetados para durabilidade. No entanto, como é o caso de muitos produtos eletrônicos de consumo que incluem sistemas como OIS, a exposição direta de longo prazo a vibrações de alta amplitude dentro de certas faixas de frequência pode degradar o desempenho desses sistemas e levar à redução da qualidade de imagem para fotos e vídeos. Recomenda-se evitar a exposição do seu iPhone a vibrações prolongadas de alta amplitude”, informa o comunicado oficial da Apple.

A Apple alerta, portanto, que não é recomendado conectar seu iPhone a motocicletas com motores de alta potência para evitar problemas com os sistemas de foco e estabilização de imagem.