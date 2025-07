Montadoras emergentes dominam o ranking Fortune China 500

A Fortune divulgou nesta segunda-feira, 22, a edição 2025 de sua lista China 500. O ranking, baseado no desempenho financeiro de 2024, evidenciou o crescimento de montadoras emergentes, com destaque para SERES, NIO, Xpeng, Li Auto e Leapmotor.

As principais fabricantes privadas, BYD, Geely e Great Wall, também subiram de posição, refletindo a força do setor automotivo no país.

A Seres apresentou o maior avanço do ranking ao subir da 404ª para a 169ª colocação. A receita chegou a US$ 20,17 bilhões, alta de 298,5% em relação ao ano anterior. A empresa ampliou sua parceria com a Huawei e saiu do prejuízo para o lucro.

A Xiaomi, estreante no setor, entrou diretamente no top 100, ocupando a 76ª posição. A receita e o lucro líquido da companhia cresceram mais de 30%.

Entre as novas montadoras, a Xpeng subiu da 452ª para a 351ª colocação, com receita de US$ 5,68 bilhões (+31,1%). A Li Auto passou da 184ª para a 171ª posição, com receita de US$ 20,07 bilhões (+14,8%). A NIO subiu da 312ª para a 269ª, com receita de US$ 9,13 bilhões (+16,3%). Já a Leapmotor entrou na lista pela primeira vez, na 423ª colocação, com receita de US$ 4,47 bilhões (+89%).

Avanços das fabricantes privadas no ranking

Entre as empresas privadas, a BYD avançou da 40ª para a 27ª posição. A receita cresceu 26,9%, e o lucro, 31,8%. A Geely Holding passou da 54ª para a 41ª posição, com alta de 13,6% na receita e de 2,8% no lucro. A Great Wall Motor subiu 18 posições, chegando à 140ª colocação, com crescimento de 14,9% na receita e 77,8% no lucro.

Desempenho das montadoras estatais

O desempenho das montadoras estatais foi menos favorável. A Dongfeng caiu da 64ª para a 73ª posição, com queda de 10,9% na receita. Ainda assim, saiu de um prejuízo de US$ 391 milhões para lucro de US$ 318 milhões. A SAIC caiu da 30ª para a 38ª, com redução de 17,1% na receita e de 88,4% no lucro. A FAW recuou da 35ª para a 43ª, com queda de 13,1% na receita e de 70,8% no lucro. A GAC desceu para a 66ª posição, com queda de 21,5% na receita e de 168% no lucro.

A Chery subiu da 100ª para a 49ª posição. A empresa fechou o ano com receita de US$ 59,69 bilhões (+52,7%), impulsionada pelas exportações. Em 2024, o grupo exportou 1,145 milhão de veículos (+21,4%). A BAIC também avançou no ranking, embora com queda de 1,0% na receita e de mais de 70% no lucro.

Desafios e pressões do setor automotivo chinês

Apesar do avanço no ranking, várias montadoras registraram recuo no lucro. A Li Auto teve lucro de US$ 1,11 bilhão, queda de 32,5%. A Chery perdeu 21,7% no lucro. A pressão da guerra de preços deve continuar em 2025, enquanto o setor passa por consolidação. NIO, Xpeng e Leapmotor enfrentam o desafio de alcançar rentabilidade.

Entre as fabricantes de baterias, a CATL caiu nove posições e ficou na 77ª colocação. A receita recuou 11,2%, mas o lucro cresceu 13,2%. A Guoxuan High-tech subiu para a 394ª, com receita 10,2% maior e lucro 26,5% superior. A Zhongxinhang avançou para a 471ª posição, com aumento de 1,1% na receita e de 97,5% no lucro.

Empresas ligadas à cadeia de suprimentos de direção inteligente também cresceram. A Joyson Electronics passou da 311ª para a 300ª posição. A Desay SV entrou no ranking pela primeira vez, na 474ª posição, com receita de US$ 3,83 bilhões (+24%) e lucro de US$ 279 milhões (+27,5%).