Com mais de 177 mil buscas mensais no Google, o microfone virou item de primeira necessidade para quem faz reuniões, podcasts, lives ou vídeos. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre duas marcas de perfis opostos: Fifine e Shure.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de microfone o ChatGPT recomenda?

A Fifine aparece em 80,8% das respostas, e a Shure, em 79,8%. A diferença está dentro da margem estatística, configurando empate técnico. As duas também são citadas quase na mesma posição, por volta da quarta.

HyperX (74,2%) e Audio-Technica (63,7%) vêm em seguida. Maono, RØDE e JBL também aparecem no top 10.

Os argumentos explicam o empate. A Fifine é associada a custo-benefício em 15,8% das respostas, o argumento mais repetido da categoria. A Shure é "destaque profissional" e referência para podcast. A HyperX é lembrada para jogos e streaming, e a Hollyland, para vídeos e entrevistas com microfones sem fio.

Que tipo de microfone comprar?

USB: liga direto no computador, sem interface de áudio. É a escolha mais simples para reuniões, aulas, podcasts e lives. É o segmento em que Fifine, HyperX e Maono competem;

liga direto no computador, sem interface de áudio. É a escolha mais simples para reuniões, aulas, podcasts e lives. É o segmento em que Fifine, HyperX e Maono competem; XLR: exige interface ou mesa de som, mas oferece mais qualidade e possibilidade de upgrade. É onde Shure, RØDE e Audio-Technica dominam;

exige interface ou mesa de som, mas oferece mais qualidade e possibilidade de upgrade. É onde Shure, RØDE e Audio-Technica dominam; Lapela sem fio: indicado para gravar vídeos com o celular, entrevistas e conteúdo para redes sociais;

indicado para gravar vídeos com o celular, entrevistas e conteúdo para redes sociais; Dinâmico x condensador: o dinâmico capta menos ruído do ambiente, bom para quartos sem tratamento acústico; o condensador é mais sensível e detalhado.

Antes de comprar, pense em onde vai gravar. Em ambientes com eco ou barulho de rua, um microfone dinâmico costuma soar melhor do que um condensador mais caro.

Onde comprar microfone na Black Friday?

Mercado Livre (51%) e KaBuM! (44,5%) são os varejistas que aparecem no ranking do ChatGPT. A fonte mais usada pela IA é o site Sonar Musical, com 79,2% de participação.

Cuidado com anúncios de "microfone profissional" de marca desconhecida com descontos muito altos. Segundo levantamento citado pela EXAME, 45% dos produtos chegam à Black Friday sem desconto real. No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago.

Perguntas frequentes

Qual o melhor microfone custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa a Fifine ao melhor custo-benefício, sobretudo entre modelos USB.

Qual microfone usar para podcast? A IA cita a Shure como referência profissional para podcast.