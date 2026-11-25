O cooktop tem mais de 191 mil buscas mensais no Google e ganha espaço em reformas de cozinha planejada. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder clara na categoria: a Electrolux.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cooktop o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 91,5% das respostas, com liderança isolada e 8,3 pontos de vantagem sobre a Brastemp (83,2%). A Fischer vem em terceiro, com 82,8%, e costuma ser citada antes da Brastemp. Philco (62,5%), Itatiaia (55,5%) e Midea (54,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Consul, Mueller, Dako e Mondial também entram no top 10.

O ChatGPT repete os números da campanha da Electrolux, com "mais de 100 produtos em oferta". A Itatiaia é lembrada pelos modelos de quatro e cinco bocas, a Fischer pela variedade de cooktops a gás, e a Midea aparece com preço citado de R$ 899.

Nenhum varejista entra no ranking. A fonte mais citada é o site Guia do Eletrodoméstico, com 73% de participação.

Quanto custa um cooktop na Black Friday 2026?

Na loja oficial da Electrolux, o cooktop a gás de cinco bocas KE5GC, com mesa de vidro e grades de ferro fundido, aparecia por R$ 699. Modelos de indução costumam custar mais, a partir de R$ 1.000 para versões de duas bocas, e acima de R$ 2.000 para quatro bocas.

Cooktop a gás ou de indução: qual escolher?

A gás: mais barato e compatível com qualquer panela. Exige ponto de gás e instalação feita por profissional;

mais barato e compatível com qualquer panela. Exige ponto de gás e instalação feita por profissional; Indução: aquece mais rápido, é mais seguro (a superfície esquenta menos) e mais fácil de limpar. Precisa de panelas com fundo magnético e de uma instalação elétrica dedicada, geralmente 220 V;

aquece mais rápido, é mais seguro (a superfície esquenta menos) e mais fácil de limpar. Precisa de panelas com fundo magnético e de uma instalação elétrica dedicada, geralmente 220 V; Elétrico vitrocerâmico: fica entre os dois, mas consome mais energia e esquenta mais devagar.

Antes de comprar, confira o tamanho do recorte na bancada, a posição das bocas (uma boca tripla chama ajuda em panelas grandes) e se a mesa é de vidro temperado. A Electrolux também está entre as marcas que mais acumulam títulos no estudo da Ranqia. Para não pagar a mais, confira o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de cooktop na Black Friday?

Segundo a Ranqia, a Electrolux lidera com 91,5% das indicações do ChatGPT, sem empate técnico.

Cooktop de indução precisa de panela especial?

Sim. A panela precisa ter fundo magnético; um ímã que gruda no fundo indica compatibilidade.