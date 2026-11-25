O SSD tem mais de 188 mil buscas mensais no Google e é um dos upgrades mais baratos para dar sobrevida a um computador. Na Black Friday 2026, o ChatGPT mostra uma das disputas mais equilibradas do estudo: cinco marcas em empate técnico.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de SSD o ChatGPT recomenda?

A Kingston aparece em 86,5% das respostas sobre SSDs e HDs. Seagate (85,8%), Samsung (85,5%), Crucial (83,5%) e Western Digital (82,5%) estão estatisticamente empatadas com ela. SanDisk (73,8%) e Toshiba (56%) também aparecem com frequência, assim como a linha IronWolf, da Seagate, voltada a servidores de arquivos (NAS).

Nenhuma marca chegou ao quadrante de líderes do Grid Ranqia, que combina frequência alta com citação no início da resposta. A Kingston, por exemplo, aparece em média na quinta posição.

Os argumentos são técnicos e bem divididos:

Samsung: "SSD NVMe de alto desempenho";

"SSD NVMe de alto desempenho"; Kingston: NVMe de alto desempenho e opção econômica;

NVMe de alto desempenho e opção econômica; Crucial: "SSD econômico";

"SSD econômico"; Seagate: HDs internos e externos de grande capacidade.

SSD SATA, NVMe ou HD: qual comprar?

SSD SATA (2,5 polegadas): o upgrade mais simples para notebooks e PCs antigos. Velocidade de até cerca de 550 MB/s, já muito superior à de um HD;

o upgrade mais simples para notebooks e PCs antigos. Velocidade de até cerca de 550 MB/s, já muito superior à de um HD; SSD NVMe (M.2): de três a dez vezes mais rápido que o SATA. Exige slot M.2 compatível; verifique se a placa-mãe ou o notebook suporta PCIe 3.0, 4.0 ou 5.0;

de três a dez vezes mais rápido que o SATA. Exige slot M.2 compatível; verifique se a placa-mãe ou o notebook suporta PCIe 3.0, 4.0 ou 5.0; HD: mais lento, mas com o menor custo por terabyte. Indicado para backup e para guardar arquivos grandes.

Para uso geral, 1 TB virou a capacidade de equilíbrio. Confira também a garantia (de três a cinco anos nas marcas citadas) e o TBW, que indica quantos terabytes podem ser gravados ao longo da vida útil.

Onde o ChatGPT busca informações sobre SSD?

A fonte mais citada é o site Radar dos Produtos, com 83,2% de participação. Nenhum varejista aparece no top 10.

Os preços de memória e armazenamento subiram ao longo de 2026, pressionados pela demanda de data centers de inteligência artificial. Por isso, vale comparar com o histórico antes de comprar. A EXAME explica como identificar preço maquiado e reclamar. Para quem quer montar uma máquina para rodar IA localmente, o ExameLab publica guias sobre placa de vídeo e memória RAM.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de SSD na Black Friday? Segundo a Ranqia, Kingston, Seagate, Samsung, Crucial e Western Digital estão em empate técnico.

Vale trocar o HD por SSD? Sim. É o upgrade com maior impacto na velocidade de inicialização e de abertura de programas.