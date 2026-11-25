SSD top de linha da Western Digital, modelo WD_BLACK SN750 (WD/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h07.
O SSD tem mais de 188 mil buscas mensais no Google e é um dos upgrades mais baratos para dar sobrevida a um computador. Na Black Friday 2026, o ChatGPT mostra uma das disputas mais equilibradas do estudo: cinco marcas em empate técnico.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Kingston aparece em 86,5% das respostas sobre SSDs e HDs. Seagate (85,8%), Samsung (85,5%), Crucial (83,5%) e Western Digital (82,5%) estão estatisticamente empatadas com ela. SanDisk (73,8%) e Toshiba (56%) também aparecem com frequência, assim como a linha IronWolf, da Seagate, voltada a servidores de arquivos (NAS).
Nenhuma marca chegou ao quadrante de líderes do Grid Ranqia, que combina frequência alta com citação no início da resposta. A Kingston, por exemplo, aparece em média na quinta posição.
Os argumentos são técnicos e bem divididos:
Para uso geral, 1 TB virou a capacidade de equilíbrio. Confira também a garantia (de três a cinco anos nas marcas citadas) e o TBW, que indica quantos terabytes podem ser gravados ao longo da vida útil.
A fonte mais citada é o site Radar dos Produtos, com 83,2% de participação. Nenhum varejista aparece no top 10.
Os preços de memória e armazenamento subiram ao longo de 2026, pressionados pela demanda de data centers de inteligência artificial. Por isso, vale comparar com o histórico antes de comprar. A EXAME explica como identificar preço maquiado e reclamar. Para quem quer montar uma máquina para rodar IA localmente, o ExameLab publica guias sobre placa de vídeo e memória RAM.
Qual a melhor marca de SSD na Black Friday? Segundo a Ranqia, Kingston, Seagate, Samsung, Crucial e Western Digital estão em empate técnico.
Vale trocar o HD por SSD? Sim. É o upgrade com maior impacto na velocidade de inicialização e de abertura de programas.