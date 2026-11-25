JBL Wave 100TWS (JBL/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h06.
O fone de ouvido tem quase 183 mil buscas mensais no Google e é um dos presentes mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a JBL é a marca mais citada e quase sempre aparece entre as duas primeiras da lista.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A JBL aparece em 81% das respostas, com posição média de 2,00. A Edifier, com 75,5%, está em empate técnico com ela. HyperX (64,8%), Logitech (64%), Sony (63,5%), Samsung (61,8%), Soundcore (58%) e QCY (50%) completam um grupo de oito marcas citadas em pelo menos metade das respostas.
Os argumentos variam por perfil. A JBL é descrita como "melhor equilíbrio geral". A Edifier aparece como destaque em custo-benefício. Sony e Soundcore são lembradas pelo cancelamento de ruído, e a Samsung, como "especialmente interessante para quem utiliza smartphones Galaxy". Philips e QCY são citadas na faixa "até R$ 150".
Preços levantados pelo site Showmetech em novembro:
Verifique também a versão do Bluetooth, os codecs suportados (AAC para iPhone, LDAC para Android de ponta) e a resistência à água, se o uso for em exercícios.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Fones, com 83,2% de participação. O Mercado Livre é o único varejista no ranking, com 46%. Para o pagamento, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão bancar as compras no crédito. Fique atento ao preço maquiado.
Qual o melhor fone de ouvido custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa Edifier, QCY e Philips a custo-benefício; a JBL é citada como melhor equilíbrio geral.
JBL ou Edifier? Estão em empate técnico nas indicações da IA, segundo a Ranqia.