O fone de ouvido tem quase 183 mil buscas mensais no Google e é um dos presentes mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a JBL é a marca mais citada e quase sempre aparece entre as duas primeiras da lista.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de fone de ouvido o ChatGPT recomenda?

A JBL aparece em 81% das respostas, com posição média de 2,00. A Edifier, com 75,5%, está em empate técnico com ela. HyperX (64,8%), Logitech (64%), Sony (63,5%), Samsung (61,8%), Soundcore (58%) e QCY (50%) completam um grupo de oito marcas citadas em pelo menos metade das respostas.

Os argumentos variam por perfil. A JBL é descrita como "melhor equilíbrio geral". A Edifier aparece como destaque em custo-benefício. Sony e Soundcore são lembradas pelo cancelamento de ruído, e a Samsung, como "especialmente interessante para quem utiliza smartphones Galaxy". Philips e QCY são citadas na faixa "até R$ 150".

Quanto custa um fone de ouvido na Black Friday 2026?

Preços levantados pelo site Showmetech em novembro:

Philips TAT1109: R$ 89;

R$ 89; JBL Tune 310C (com fio USB-C): R$ 94,40;

R$ 94,40; JBL Tune 530BT (sem fio, sobre a orelha): R$ 176,90;

R$ 176,90; QCY T13 ANC (com cancelamento de ruído): R$ 183,33;

R$ 183,33; Samsung Galaxy Buds Core: R$ 214,90;

R$ 214,90; JBL Tune 730BT: R$ 223,15;

R$ 223,15; Samsung Galaxy Buds3 FE: R$ 648,84.

Como escolher um fone de ouvido?

Intra-auricular sem fio (TWS): mais portátil; confira a autonomia com e sem o estojo;

mais portátil; confira a autonomia com e sem o estojo; Sobre a orelha (headphone): mais confortável para longas sessões e com bateria maior;

mais confortável para longas sessões e com bateria maior; Headset gamer: prioriza microfone e som posicional. A Redragon é citada como opção econômica;

prioriza microfone e som posicional. A Redragon é citada como opção econômica; Cancelamento ativo de ruído (ANC): útil em transporte público e escritórios, mas encarece o produto.

Verifique também a versão do Bluetooth, os codecs suportados (AAC para iPhone, LDAC para Android de ponta) e a resistência à água, se o uso for em exercícios.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Fones, com 83,2% de participação. O Mercado Livre é o único varejista no ranking, com 46%. Para o pagamento, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão bancar as compras no crédito. Fique atento ao preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual o melhor fone de ouvido custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa Edifier, QCY e Philips a custo-benefício; a JBL é citada como melhor equilíbrio geral.

JBL ou Edifier? Estão em empate técnico nas indicações da IA, segundo a Ranqia.