Modelos "populares" fazem lucro da Tesla superar o esperado

A montadora de carros elétricos Tesla superou as expectativas de Wall Street para lucro e receita no segundo trimestre, já que entregas recordes compensaram o impacto de uma prolongada escassez global de chips e matérias-primas.

A empresa disse nesta segunda-feira que espera lançar a produção este ano do SUV Model Y no Texas e na Alemanha, mas atrasará o lançamento do modelo Semi até 2022.

Ainda assim, apesar da pandemia e da crise da cadeia de suprimentos que afetou a indústria automobilística, a Tesla registrou recorde entregas no trimestre, graças às vendas de modelos mais baratos, incluindo sedans Model 3 e o crossover Model Y.

A montadora liderada por Elon Musk, disse que a receita saltou para 11,96 bilhões de dólares, ante 6,04 bilhões um ano antes, quando a fábrica nos EUA foi fechada por mais de seis semanas devido a pedidos de bloqueio para conter a disseminação do coronavírus.

Analistas esperavam receita de cerca de 11,3 bilhões de dólares, segundo dados IBES da Refinitiv. Excluindo itens, a Tesla teve lucro de 1,45 dólar por ação, superando projeções de analistas, de 0,98 dólar por ação.

A Tesla disse que a receita operacional aumentou principalmente devido ao crescimento do volume e redução de custos, que compensou custos maiores da cadeia de suprimentos, menor receita de crédito e outros itens, incluindo 23 milhões de dólares em perdas no investimento em bitcoin.