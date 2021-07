Minada por sanções dos EUA, Huawei apresenta smartphone premium sem 5G

A gigante Hauwei anunciou na quinta-feira, 29, no momento em que ainda enfrenta as sanções aplicadas pelo governo dos EUA, os novos smartphones Huawei P50 e P50 Pro, os novos topo de linha premium da fabricante chinesa.

Com destaque nas câmeras, o aparelho é equipado com sensor frontal de 13 MP e quatro câmeras traseiras com sensor principal de 50 MP, monocromático de 40 MP, ultrawide de 13 MP e telefoto periscópio de 64 MP, com zoom óptico de 3,5x.

No entanto, nenhum dos novos modelos oferecem suporte a redes móveis 5G, pois são embarcados com um chipset 4G da Qualcomm. É um sinal de que a Hauwei desenvolveu o modelo com o que estava ao alcance, já que as restrições ao comércio impostas pelo governo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, continuam a impactar a empresa.

No ano passado, Washington introduziu uma regra obrigando que fabricantes estrangeiros usando tecnologia dos EUA precisassem obter uma licença para vender semicondutores para a Huawei. Na época, Richard Yu, CEO do grupo responsável pelas vendas da Huawei, alertou que a empresa poderia ficar sem seus próprios chips Kirin de ponta, que são fabricados pela empresa taiwanesa TSMC. Agora, o cenário se concretizou em seu principal smartphone.

“A Huawei é líder global em tecnologia 5G e em tecnologia de comunicação”, disse Yu. “Por causa das quatro rodadas de restrições dos EUA nos últimos dois anos ou mais, os telefones 5G estão além do nosso alcance e temos que optar pelo 4G”.

O Huawei P50 custa a partir 695 dólares, enquanto o P50 Pro custa a partir 927 dólares. Não há previsões de venda no mercado brasileiro

Ambos os telefones P50 vêm com o novo sistema operacional da Huawei, HarmonyOS, que a empresa apresentou em resposta à decisão do Google de não licenciar mais o Android, em favor da decisão do governos dos EUA.

