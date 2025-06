Embarque na missão: presidente da OpenAI revela frase que influenciou sua carreira

Bret Taylor, presidente da OpenAI, refletiu sobre um conselho que ele ouviu de Eric Schmidt para Sheryl Sandberg, ex-executiva da Meta. A frase se tornou um princípio de vida para Taylor: “Se alguém te oferece um lugar numa nave espacial, não pergunte qual lugar”. Esse conselho foi dado a Sandberg em 2001, quando ela estava avaliando uma oferta para trabalhar no Google, então com menos de 300 funcionários.

Durante um discurso em Harvard, Sandberg relembrou o momento em que questionou o cargo, alegando que ele não atendia aos seus critérios. Foi quando Schmidt colocou sua mão na planilha e disse: “Não seja idiota. Entre numa nave espacial. Quando empresas crescem rápido e têm impacto, a carreira se resolve sozinha”. Sheryl seguiu o conselho e, com apenas quatro pessoas no time, tornou-se gerente geral da divisão de negócios do Google.

Bret Taylor se inspira nesse tipo de decisão, ressaltando que ela exige consciência sobre o próprio momento e o mercado. "No Vale do Silício, existem momentos únicos. É preciso estar atento", afirmou. Ele também compartilhou sua visão sobre a importância da flexibilidade: "A maioria das pessoas mais infelizes que conheço segue rigidamente um plano e não observa nem a própria felicidade nem as oportunidades ao redor”.

Taylor, com uma carreira que inclui passagens por grandes empresas como Google e Salesforce, é um defensor da flexibilidade e do impacto da tecnologia. Ele acredita que, quando surgem oportunidades únicas, é essencial questionar: "Devo mudar meus planos?" Ao falar sobre sua trajetória, destacou que sempre teve o desejo de construir e não de simplesmente descansar: "A ideia de ficar parado, tomando um ‘mai tai’ na praia, não me dá alegria nenhuma. Eu quero construir", disse.

Ao deixar a Salesforce, Taylor decidiu fundar sua própria empresa, a Sierra, voltada para inteligência artificial. "O ChatGPT foi lançado logo após minha saída, e foi uma conversa com Clay Bavor que me motivou a criar a Sierra", explicou. Ele também se inspirou em uma citação de Alan Kay: “A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo”.

Para Taylor, a tecnologia é o setor mais empolgante da sua carreira, e ele está determinado a fazer parte dessa transformação. Seu foco está em impactar o futuro e ajudar a moldá-lo.