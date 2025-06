Microsoft desenvolve versão Copilot de IA exclusiva para o Departamento de Defesa dos EUA

A Microsoft está desenvolvendo uma versão Copilot, seu assistente de inteligência artificial, voltada exclusivamente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD), segundo informações da Business Insider.

"Para ambientes do DoD, o Microsoft 365 Copilot deve estar disponível a partir do verão de 2025, no mínimo", escreveu a empresa em uma publicação no blog direcionado a clientes do setor público. "Estamos trabalhando para garantir que o produto atenda aos padrões necessários de segurança e conformidade."

O Copilot é considerada a principal ferramenta de IA generativa da Microsoft. Várias das versões utilizam modelos de inteligência artificial para automatizar tarefas e auxiliar funcionários humanos. O novo modelo do Copilot, que será introduzida no Microsoft 360, funciona de maneira integrada a programas de produtividade, como o Word, Excel e PowerPoint.

Mesmo com o grande investimento da tecnologia, a empresa continua buscando formas de gerar receita com ela. Caso o Pentágono aderisse ao Copilot, a Microsoft veria como uma vitória.

O diretor comercial da empresa, Judson Althoff, afirmou em reunião recente com funcionários que um cliente com mais de 1 milhão de licenças deve adotar o Copilot. A informação foi confirmada por pessoas presentes no encontro.

Mesmo sem comentar qual seria esse cliente, especialistas avaliam que há poucas organizações grandes o suficiente que justifique esse volume de licenças. Segundo a Business Insider, o Departamento de Defesa é uma delas.

Um relatório de 2023, produzido pelo Escritório de Responsabilidade Governamental, revelou que cerca de 2,1 milhões de militares e 770 mil civis trabalham no órgão, considerado um dos maiores dos EUA.

Anteriormente, a Microsoft já havia anunciado publicamente que pretendia disponibilizar o Copilot para versões do Microsoft 360 voltadas a clientes do governo. Esse modelo exigiria altos níveis de segurança e deve ser lançado ainda em 2025.

No momento, o site da empresa informa que o Microsoft 365 Copilot não está disponível para a plataforma "GCC-High", usada por agências governamentais dos EUA. No entanto, em uma atualização de 31 de março, a empresa disse que pretende oferecer o Copilot nesses ambientes ainda no verão do hemisfério norte.

"Para organizações que utilizam o GCC High, o Microsoft 365 Copilot continua em desenvolvimento para atender aos requisitos de segurança e conformidade", explicou a Microsoft. "Planejamos lançar a versão geral (GA) ainda este ano."