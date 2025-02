Microsoft corta contratos de data center e levanta dúvidas sobre demanda por IA

A Microsoft cancelou contratos de locação de data centers nos EUA, segundo um relatório do TD Cowen. O movimento gerou preocupações no mercado sobre um possível excesso de capacidade e impacto no crescimento da IA.

Ações da Microsoft caíram 1% na segunda-feira, 24. Fornecedoras de energia para data centers, como Constellation Energy e Vistra, recuaram 5,9% e 5,1%, respectivamente.

O relatório indica que a Microsoft pode estar migrando demanda para a Oracle e o SoftBank, o que coincide com o anúncio do projeto Stargate, uma joint venture de até US$ 500 bilhões entre OpenAI, Oracle e SoftBank.

Um porta-voz da Microsoft afirmou ao Business Insider que o plano de investir US$ 80 bilhões em infraestrutura de IA e nuvem neste ano fiscal segue inalterado.

O balanço da Nvidia, previsto para quarta-feira, 26, será um termômetro para avaliar se o mercado de IA mantém o ritmo acelerado ou enfrenta sinais de desaceleração.