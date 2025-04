Micro garrafa de 200ml Hydro Flask promete ser "mais tech" que Stanley e chega a custar R$ 95

A Hydro Flask, uma das marcas de garrafas reutilizáveis mais conhecidas no mundo, lançou uma versão micro de apenas 200 ml e viu o produto se esgotar em poucas horas após o lançamento online. Vendida por US$ 19 (cerca de R$ 95), a Micro Hydro é menor do que um celular e armazena menos da metade do volume de uma garrafinha plástica convencional.

A novidade foi anunciada em fevereiro como uma parceria com a divisão japonesa da marca e se tornou um item de colecionador. As novas cores lançadas em março também sumiram do estoque rapidamente, e desde então o produto não voltou ao site oficial da marca. Hoje, as unidades disponíveis aparecem apenas em plataformas de revenda como eBay e Mercari, com preços entre US$ 50 e US$ 100 — o equivalente a até R$ 500.

Hydro Flask: a garrafa que vai no bolso

Embora o tamanho pareça contraditório para uma marca conhecida por incentivar o consumo de água, a proposta da Micro Hydro não é substituir a hidratação, mas funcionar como um acessório prático. O modelo segue uma tendência em curso nos Estados Unidos: depois da febre dos copos Stanley de 1,2 litro, surgiram os modelos menores da Owala e da Bink — marcas que também ganharam destaque nas redes sociais.

Para leite, matcha e bebidas curtas

Usuários dizem que a garrafa é útil para carregar pequenas porções de bebidas como café, leite ou matcha, além de funcionar como flask para doses alcoólicas em eventos sociais.

A leveza é um dos principais atrativos, especialmente em locais como parques temáticos.

Mesmo com o preço elevado na revenda, fãs afirmam que o produto é mais um acessório estiloso do que uma solução definitiva para hidratação.