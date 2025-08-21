Meta fecha acordo de seis anos para usar Google Cloud; contrato é de US$ 10 bi, diz site

A Meta fechou contrato com o Google para usar seus serviços de nuvem, o Cloud. O acordo gira em torno de US$ 10 bilhões e é válido por seis anos, segundo o The Information.

O Google busca fechar contratos bilionários na área enquanto tentar conquistar terreno de rivais como Amazon e Microsoft.

No início deste ano, o Google ganhou a concorrência para fornecer os serviços de nuvem da OpenAI, que antes dependia da infraestrutura do Azure da Microsoft, empresa que já fez pesados investidores na companhia de Sam Altman.

A Alphabet afirmou em julho que a unidade Google Cloud, que inclui assinaturas de software, além de infraestrutura de nuvem, gerou US$ 2,83 bilhões em lucro operacional no segundo trimestre. O crescimento da receita de 32% superou a expansão de 13,8% da empresa como um todo.

Acordo com a Meta

Segundo a CNBC, o acordo da Meta com o Google gira em torno da infraestrutura de inteligência artificial. A Meta afirmou em seu relatório de lucros do mês passado que espera que as despesas totais para 2025 fiquem na faixa de US$ 114 bilhões a US$ 118 bilhões. A empresa está investindo pesadamente em infraestrutura e talentos de IA do mercado, desenvolvendo sua família de modelos Llama e adicionando IA ao seu portfólio.

As duas big techs são rivais há muito tempo no mercado de anúncios online. Mas a Meta precisa de toda a infraestrutura de nuvem que puder acessar. A empresa opera data centers e assumiu compromissos de usar serviços de nuvem da Amazon e da Microsoft.