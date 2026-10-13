Pesquisa Gerp: rejeição de Lula supera a de Flávio Bolsonaro em 11 pontos

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra rejeição de 53% em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 42%, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 13. A diferença é de 11 pontos percentuais. O levantamento mostra que a rejeição a Lula é maior entre os homens (61%), enquanto Flávio enfrenta maior resistência entre as mulheres (50%). A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre 8 e 12 de outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem rejeição maior que a do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 13. De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 42% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois é de 11 pontos percentuais.

Outros 1% dos entrevistados afirmam que votariam em qualquer um dos dois candidatos, mesmo índice dos que afirmam que não votariam em nenhum deles. Além disso, 3% não souberam responder à pergunta sobre rejeição.

No recorte por gênero, a rejeição a Lula é maior entre os homens, grupo no qual chega a 61%. Entre as mulheres, o índice cai para 46%, uma diferença de 15 pontos percentuais.

Já Flávio Bolsonaro apresenta rejeição de 34% entre os homens e de 50% entre as mulheres. Assim, o senador tem rejeição 16 pontos percentuais maior no eleitorado feminino.

Na divisão por faixa etária, Lula apresenta índices altos de rejeição entre os eleitores de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos, ambos com 54%. Entre aqueles de 35 a 44 anos, o índice é de 56%, enquanto chega a 53% na faixa de 45 a 59 anos. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, a rejeição ao presidente cai para 49%.

O senador do PL, por sua vez, registra rejeição de 42% entre os jovens de 16 a 24 anos, 40% entre aqueles de 25 a 34 anos e 40% na faixa de 35 a 44 anos. O índice chega a 42% entre os eleitores de 45 a 59 anos e a 47%, seu pior nível, entre aqueles com 60 anos ou mais.

Na estratificação por renda familiar, o petista tem seus menores índices de rejeição entre os eleitores que recebem até 1 salário mínimo, com 35%, e entre aqueles com renda de 1 a 2 salários mínimos, com 54%.

O índice sobe para 63% entre os entrevistados que recebem de 2 a 5 salários mínimos, mesmo número dos que possuem renda superior a 20 salários mínimos, e fica em 57% entre aqueles com renda de 5 a 10 salários mínimos.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta seu maior índice de rejeição entre os entrevistados com renda de até 1 salário mínimo, com 58%. O percentual cai para 41% entre aqueles que recebem de 1 a 2 salários mínimos, sobe para 34% na faixa de 2 a 5 salários mínimos e chega a 41% entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos. Nas faixas de 10 a 20 salários mínimos e acima de 20 salários mínimos, os índices são de 37% e 36%, respectivamente.

O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro na liderança, com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou 1,87 ponto percentual atrás, com 45,16%.

A pesquisa Gerp ouviu 2.400 eleitores entre os dias 8 e 12 de outubro. A margem de erro dos dados é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07877/2026.