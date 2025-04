Mesmo sem iPhone novo, lojas da Apple lotam com temor de tarifaço de Trump

O tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou consumidores para as lojas da Apple em meio ao temor que o preço dos produtos da companhia subam, informou a Bloomberg, que ouviu funcionários de estabelecimentos da Apple.

O iPhone é produzido em sua maior parte na China, cujos produtos enfrentarão tarifas de 54% para entrar nos EUA. “As pessoas estão apenas entrando apressadas, preocupadas e fazendo perguntas”, disse um funcionário à Bloomberg. A companhia não deu diretrizes aos empregados de como responder a esses questionamentos.

O frenesi em um momento típico de baixas vendas se traduziu em maiores vendas. Uma pessoa com familiaridade no assunto disse que, no último fim de semana, as vendas foram maiores nas lojas do que em anos anteriores em alguns grandes mercados.

A Apple tem tomado providências para se preparar para as novas tarifas de Trump, como ampliar o inventário. Além disso, a Apple tem transferido sua produção voltada para os EUA da China para a Índia, que não tem tarifas tão altas quanto a China.

De acordo com a Bloomberg, a Apple deve pressionar fornecedores e aceitar margens menores de lucro para que os preços não sofram grande aumento.

Trump estabeleceu uma alíquota mínima de 10% para importações, que teve início no sábado, 5. Mas alguns países terão tarifas extras a partir da quarta-feira, 9.