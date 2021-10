Mercado Livre terá carne, legumes e congelados para clientes de SP

Na guerra dos e-commerces pela entrega mais cômoda ao cliente, o Mercado Livre, nesta semana, se lançou em uma nova seara. Entram para o catálogo de produtos da companhia itens de açougue, hortifrúti, laticínios e congelados.

A nova oferta é fruto de uma parceria com a rede de supermercados Mambo e chegará primeiro a São Paulo. Contudo, se trata de uma expansão. Aos que não sabem, o Mercado Livre já tinha disponível mais de 60 mil itens de alimentos, bebidas, para animais de estimação, bebês e afins. Agora, soma-se na lista os produtos perecíveis.

O esquema de entrega, contudo, é ligeiramente diferente. Em resumo, o Mercado Livre faz a venda e o Mambo faz a entrega via a rede de supermercados, com a possibilidade de envio gratuito ao fazer compras a partir de 79 reais, a depender do peso, distância, entre outros fatores.

A novidade está prevista para ser disponibilizada aos usuários a partir da primeira quinzena de outubro. Nesta primeira leva, serão atendidos os consumidores da Zona Oeste de São Paulo (SP).