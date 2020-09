Mercado em torno do Android movimenta R$ 136 bilhões, 2% do PIB

Um novo estudo, realizado pela consultoria global Bain & Company, analisou os impactos que o sistema operacional Android possui no Brasil.

Gerando mais de 630 mil empregos diretos em todo o território nacional, o ecossistema representa uma boa parte da indústria de tecnologia e telecomunicações brasileira.

No início da década, uma porcentagem de 41% das pessoas maiores de 16 anos utilizava a internet. Hoje, esse número cresceu para mais de 70%. Dentre os brasileiros que utilizam a internet, mais de 90% faz uso do sistema operacional do Google, o Android.

Uma das razões para a maior adesão de dispositivos móveis com Android é o seu custo.

Com preços geralmente mais em conta do que os celulares da Apple, que rodam o sistema iOS, os celulares com o sistema do Google são mais difundidos entre os brasileiros. Nos últimos cinco anos, mais de 24 milhões de brasileiros adquiriram um smartphone Android.

Além da inclusão digital, o estudo também ressaltou que o sistema Android também é responsável por um grande impacto econômico no mercado,

Apenas em 2019, a somatória das receitas de empresas envolvidas com o sistema totalizou 136 bilhões de reais – o que representa 2% do PIB brasileiro. Dentre as empresas, estão serviços como aplicativos de entrega e transporte.

Esse recente fenômeno de crescimento fez com que mais de 75% dos desenvolvedores de aplicativos passassem a trabalhar no setor. Além disso, 83% dos desenvolvedores brasileiros acreditam que a parceria colaborativa entre os programadores e o Android é o que torna o sistema mais atrativo, especialmente para iniciantes.

Para o futuro dos dispositivos móveis, os pesquisadores ressaltam que cada vez mais empresas estarão utilizando o sistema para desenvolver negócios. O baixo custo operacional do 5G, que deve chegar para o Brasil no final de 2021, também irá contribuir para o aumento do uso dos sistemas para desenvolver produtos.