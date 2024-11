'Mercado do amor': Meta redobra esforços para competir com Tinder e Bumble

A Meta está intensificando seus esforços para competir com grandes nomes do mercado de aplicativos de namoro, como Tinder e Bumble, por meio do Facebook Dating, que recebeu recentemente uma série de atualizações gratuitas e aposta na acessibilidade para atrair usuários. Lançado em 2019, o produto tem mostrado crescimento, especialmente entre jovens adultos na América do Norte, onde o uso diário aumentou 24% de um ano para o outro. Mesmo sem divulgar o número total de usuários, a Meta afirma que o crescimento anual da base de usuários nos Estados Unidos e no Canadá foi de 20%.

Segundo a Business Insider, o Facebook Dating se diferencia dos concorrentes ao oferecer recursos amplamente utilizados, como curtidas ilimitadas e visualização de perfis rejeitados, de forma gratuita, ao contrário de outros aplicativos, que cobram por funcionalidades semelhantes. "O objetivo do Facebook Dating é disponibilizar o máximo de recursos gratuitamente", explica Shabnum Gulati, gerente de produto da Meta, em entrevista ao Business Insider. Segundo ela, a Meta acredita que não deve "monetizar o amor," permitindo, assim, que mais pessoas tenham acesso ao serviço sem custo adicional.

Além de recursos básicos gratuitos, a Meta aposta em inovações como a integração com o Instagram e o uso de inteligência artificial. A integração permite que os usuários vinculem suas contas do Instagram ao perfil do Facebook Dating, oferecendo uma galeria de fotos da outra plataforma que ajuda na apresentação pessoal. Embora o Instagram não possua ferramentas específicas para namoro, a integração oferece um modo discreto de apresentar postagens, favorecendo conexões mais naturais entre usuários.

Recursos inovadores e gratuitos

Uma das ferramentas mais populares lançadas é o “Matchmaker,” que permite que amigos escolham potenciais parceiros para o usuário, similar a recursos de outros aplicativos. Dados da Meta indicam que as mulheres são as que mais convidam outras mulheres para serem “casamenteiras”, enquanto homens também optam por convidar amigas para ajudar.

O Facebook Dating também explora a inteligência artificial para automatizar alguns processos. Um exemplo é a ferramenta de IA generativa, que auxilia na criação de biografias, facilitando o preenchimento do perfil sem perder a personalização. Apesar disso, Gulati afirma que a empresa está sendo cautelosa com o uso de IA, especialmente em mensagens diretas, para evitar interferências na experiência do usuário e manter a privacidade.

Outro diferencial é o recurso “crush secreto,” que permite que usuários enviem notificações de interesse para amigos de amigos do Facebook e Instagram. Caso o interesse seja recíproco, ambos são informados e podem decidir se desejam se conectar por meio da plataforma.

Uma abordagem diferente em um mercado competitivo

A Meta, que já investe amplamente em publicidade e negócios relacionados à plataforma, utiliza o Facebook Dating para atrair usuários e aumentar o engajamento com outras funcionalidades lucrativas do aplicativo. Atualmente, a equipe do Facebook Dating, composta por cerca de 50 funcionários, trabalha para consolidar o serviço em meio a um mercado que enfrenta a chamada "fadiga dos aplicativos de namoro," com usuários cada vez mais exigentes em relação à experiência oferecida.

A decisão de manter o serviço gratuito faz parte da estratégia da Meta de tornar o Facebook Dating atraente em comparação aos concorrentes, e a equipe acredita que a simplicidade e a acessibilidade podem torná-lo uma opção popular. Segundo a empresa, o serviço continua a atrair novos usuários que estão migrando de outros aplicativos pagos em busca de uma experiência mais econômica.