Megaevento de tecnologia DreamForce volta a acontecer presencialmente

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O maior evento da cidade de São Francisco está de volta nesta terça, 21, ainda que em escala reduzida. A conferência de tecnologia DreamForce, promovida pela gigante SalesForce volta a acontecer presencialmente, apesar de, nesta edição, não contar com audiências de 170.000 pessoas como já aconteceu em anos anteriores.

O evento geralmente com grandes atrações musicais e palestrantes de renome: este ano, quem inicia o evento é a banda Foo Fighters, e as palestras incluem grandes CEOs e personalidades, como Ola Källenius, da Daimler & Mercedes Benz, e os atores Will Smith e Jane Fonda. O CEO da SalesForce, Marc Benioff, também está entre os palestrantes.

Para os que não podem comparecer presencialmente, o evento será transmitido em um streaming criado pela empresa.

Mas apesar dos grandes nomes e destaques, vale ficar de olho nas novidades que podem surgir do evento. Há anos, a SalesForce, líder no segmento de software em nuvem para relacionamento com clientes, promove uma mensagem de foco no consumidor e em usuários, algo que o mercado de tecnologia tem tornado um padrão de indústria.

Em meio às transformações que diversas empresas passaram desde o início da pandemia para acelerar seus negócios e outras que estão retomando projetos, a SalesForce tem tido resultados crescentes, como um faturamento de 6,3 bilhões de dólares no trimestre encerrado em julho, alta de 23% ante o mesmo período do ano passado.

A companhia também tem crescido suas áreas de atuações com grandes aquisições. Em dezembro, a SalesForce anunciou a aquisição do sistema de mensagens corporativos Slack em um meganegócio de 27 bilhões de dólares.

Nos últimos anos, a Salesforce fez aquisições de peso. Em 2018, comprou a MuleSoft por 6,5 bilhões de dólares e, no ano seguinte, gastou 15,3 bilhões de dólares para incorporar o sistema de visualização de dados Tableau. A Tableau, sediada em Seattle, tem mais de 86.000 clientes, incluindo pesos-pesados de tecnologia, como a Verizon e a Netflix. Novidades dessas áreas, e desses produtos, também podem surgir no evento que começa nesta terça.