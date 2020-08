Mais de 20 GB de documentos confidenciais da Intel vazam na internet

A Intel está investigando um suposto vazamento de mais de 20 GB de documentos internos da empresa na internet. A fabricante de chips americana ainda tenta entender como os arquivos se tornaram públicos e estavam disponíveis para download na plataforma Mega. De acordo com o ZDNet, grande parte dos documentos era confidencial.

Os documentos foram disponibilizados para download por Till Kottman, um engenheiro de dados suíço conhecido por disponibilizar este tipo de material na internet. Segundo Kottman, os arquivos vieram de uma fonte que teria invadido os servidores da empresa em maio deste ano. Aparentemente não foram disponibilizados documentos pessoais de funcionários ou clientes da empresa.

No Twitter, o engenheiro afirmou que “este é o primeiro de uma série de grandes vazamentos da Intel”:

Intel exconfidential Lake Platform Release ;)

This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.

Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu

— Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020