Lojas da Apple recebem hoje, 21, os novos Macs coloridos com chips M1

A Apple inicia nesta sexta-feira, 21, a venda de sua nova linha de produtos: os iMac e iPad Pro com chip M1, e Apple TV 4K. De acordo com a companhia, quase todas as lojas Apple Store serão reabertas para exibir os dispositivos. "Os visitantes poderão conhecer a lista completa de novos produtos pessoalmente", disse a empresa. Além disso, os consumidores que realizaram a compra antecipada dos produtos via site começam a receber eles em casa.

O destaque do catálogo que estreia hoje é o novo iMac. Nele, a Apple deixou para trás os tons monótonos de prata e acrescentou novas opções de cores, numa variedade que remete à clássica linha G3, de 1998. É possível escolher entre cinza prateado, azul, roxo, rosa, laranja, amarelo e verde claro.

Outra novidade é que agora os computadores pensados para o trabalho no escritório são embarcados com o chip Apple M1, de tecnologia ARM, a mesma usada no iPhone. O M1 é um "tudo em um" que aglomera componentes de processamento, placa de vídeo e inteligência artificial, em uma escala de 5 nanômetros; logo, sendo tão pequeno, usa menos energia que os antecessores e permite um visual extremamente fino. O iPad Pro também é feito com o novo chip M1, e conta com tela Retina XDR e modelos com suporte para conexão 5G.

Lembrando que o lançamento é válido para o exterior. A companhia já revelou os preços do iPad Pro e dos novos iMacs no Brasil, mas a data de chegada dos dispositivos ainda não foi revelada. Com o lançamento internacional, a tendência é que os novos produtos não demorem para chegar no país.

Quanto custa o novo iMac?

Eis os valores:

8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, M1 com GPU de 7 núcleos: R$ 17.599 (US$ 1.299 nos EUA)

8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, M1 com GPU de 8 núcleos: R$ 20.099 (US$ 1.499 nos EUA)

8 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, M1 com GPU de 8 núcleos: R$ 22.599 (US$ 1.699 nos EUA)