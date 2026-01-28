Como 1 movimento financeiro fora do plano que triplicou a receita de um novo canal de negócios

Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12h01.
Em 2024, Katherine Lewin, fundadora da Big Night, uma loja de produtos essenciais para anfitriões em Nova York, se preparava para lançar seu livro de receitas. Com o título pronto para chegar às prateleiras no verão, ela idealizou uma turnê de lançamento baseada em eventos de jantar. O conceito era claro, o momento era perfeito, mas o orçamento, inexistente.
Sua editora, a Union Square & Co., recusou-se a bancar os custos da turnê, e a própria Big Night também não tinha condições financeiras para arcar com o projeto. Diante do impasse, Lewin fez o que muitos líderes financeiros experientes recomendariam: buscou fontes alternativas de capital. E encontrou.
Conseguiu convencer o Grupo Campari a patrocinar a iniciativa, aproveitando a conexão entre a marca italiana de bebidas e as receitas de seu livro. O que parecia uma solução pontual se transformou em uma oportunidade permanente. “Comecei a receber uma quantidade absurda de e-mails de grandes marcas”, contou. A visibilidade gerada pelo projeto sinalizou para o mercado que a Big Night, embora pequena, tinha apelo de marca e capacidade de ativação.
Katherine Lewin entendeu rápido o que os executivos de finanças corporativas precisam dominar: a diversificação das fontes de receita. Com a demanda crescente de grandes marcas, a Big Night passou a oferecer um novo serviço, paralelo ao seu varejo físico.
No último ano e meio, a empresa firmou parcerias com nomes como JPMorgan Chase, Maker's Mark e a marca de cerveja sem álcool Bero, de Tom Holland. Cada acordo tem escopo e valores distintos, mas todos compartilham um ponto em comum: abriram um novo fluxo de caixa que hoje representa mais de um terço do crescimento da receita anual da Big Night.
As parcerias envolvem desde organização de eventos e ativações físicas, até criação de conteúdo, sessões de fotos e seleção de produtos. Os valores variam, podendo ir de permutas até contratos na casa das centenas de milhares de dólares, segundo a fundadora.
O caso da Big Night ilustra com clareza o papel estratégico das áreas de finanças corporativas na consolidação de negócios sustentáveis e escaláveis. A receita adicional proveniente das parcerias permitiu à empresa abrir sua terceira loja física no Upper East Side, em Manhattan, em outubro de 2025.
Esse movimento só foi possível porque houve uma gestão inteligente de recursos e riscos, aliada a uma análise financeira que identificou o potencial da nova linha de negócio. Profissionais de finanças que conseguem enxergar essas possibilidades e estruturar modelos de receita complementares têm um diferencial competitivo no mercado.
Além disso, esse tipo de iniciativa exige profundo entendimento de precificação, projeções de receita, margens operacionais e indicadores de retorno sobre investimento, habilidades indispensáveis para quem atua ou deseja atuar na área de finanças corporativas.
A colaboração com a startup de compostagem Mill, por exemplo, mostra como a Big Night ampliou seu escopo de atuação sem comprometer a operação principal. A marca expôs os produtos da Mill em suas lojas, criou material visual, e organizou uma série de eventos em Nova York, incluindo um jantar com conceito de zero desperdício.
Esse tipo de projeto envolve gestão de recursos, controle de custos, mensuração de resultados e gestão de contratos, áreas nas quais profissionais de finanças corporativas são peça-chave.
A habilidade de atuar junto a outros departamentos, como marketing, operações e comercial, é fundamental para garantir a viabilidade e a lucratividade dessas ações.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
