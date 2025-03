Lembra do MSN? WhatsApp traz função nostálgica para os usuários

O WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade que permitirá aos usuários compartilhar músicas diretamente do Spotify em seus Status. A novidade, disponível na versão Beta 2.25.8.3 para Android, ainda está em testes, mas promete mudar a forma como os usuários compartilham músicas.

Com esse recurso, será possível navegar pelo catálogo do Spotify, incluindo músicas, artistas e faixas populares, e compartilhá-las diretamente no Status do WhatsApp. Ao escolher a música, será exibida uma prévia visual com o título da música, o nome do artista e a capa do álbum, além de um botão “Tocar no Spotify”, que levará os contatos diretamente para o aplicativo.

O WhatsApp e o Spotify: integração para os Status

Esse recurso de compartilhamento de músicas nos Status do WhatsApp é semelhante ao funcionamento no Instagram Stories. No Instagram, os usuários podem compartilhar músicas do Spotify com uma visualização que inclui detalhes da faixa. O WhatsApp agora implementa a mesma funcionalidade, oferecendo uma maneira prática de compartilhar músicas diretamente nos Status.

Após selecionar uma música, o usuário poderá criar um Status no WhatsApp com a capa do álbum, o título da música e o nome do artista. Seus contatos poderão ouvir a faixa com um clique no botão “Tocar no Spotify”. A visualização também incluirá informações detalhadas da música, como no Instagram.

Privacidade e segurança para seus Status

O WhatsApp mantém sua característica de proteger a privacidade dos usuários. Todos os Status, incluindo os que compartilham músicas, são protegidos por criptografia de ponta a ponta. Isso garante que apenas as pessoas que o usuário escolheu possam ver o conteúdo compartilhado, sem que terceiros ou o próprio WhatsApp tenham acesso.

Comparação com o MSN: evolução no compartilhamento de conteúdos

A nova função do WhatsApp traz uma semelhança com o antigo MSN Messenger. No MSN, você podia colocar uma música no status para mostrar aos seus contatos o que estava ouvindo. Agora, no WhatsApp, o processo será visual, com a capa do álbum e um botão para abrir a música diretamente no Spotify.

Enquanto o MSN só permitia exibir um título ou nome da música, o WhatsApp permitirá que você compartilhe uma visualização interativa da música, com mais detalhes.

Quando estará disponível?

A função de compartilhar músicas diretamente do Spotify no Status do WhatsApp ainda está em testes e não tem previsão de lançamento para a versão estável. A novidade, por enquanto, está disponível na versão Beta para Android 2.25.8.3.