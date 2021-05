KaBuM! lança cartão de crédito gamer com parcelamento em 24 vezes

Computadores e periféricos são um dos setores de produtos mais afetados pelas variações do dólar e da alta demanda por componentes eletrônicos. Não é difícil ver peças essenciais para rodar jogos de última geração, como a placa de vídeo Nvidia rtx 2060, que em dezembro do ano passado custava 2700 reais, passar de 6500 reais em abril de 2021. Mirando no público que enfrenta essas variações intensas de preço, a KaBuM! anunciou na segunda-feira, 10, um cartão de crédito gamer que traz vários benefícios para compras na loja da varejista.

Entre as vantagens oferecidas, estão a aprovação rápida e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes — importante para quem quer investir numa compra de valor alto —, anuidade gratuita para quem gastar pelo menos 100 reais por mês. Mas se o valor mínimo da fatura não for atingido, há cobrança de uma taxa de 10 reais, segundo a empresa. O cartão que tem integração com o app do Banco do Brasil e também via WhatsApp, oferece ainda 10% de cashback na primeira compra no KaBuM!, para as transações a partir de 100 reais realizadas por clientes Prime entre os dias 10 de maio e 10 de junho.

"Notamos que uma parcela expressiva de consumidores posterga ou fraciona suas compras por falta de crédito. A ideia do cartão KaBuM! surgiu para viabilizar e agilizar o acesso a produtos de alta tecnologia, facilitando a aquisição dos itens que nossos clientes precisam ou desejam”, conta Leandro Ramos, CEO do KaBuM!.

A solicitação do cartão KaBuM! pode ser feita no site da empresa, mas os pedidos estão sujeitos à análise de crédito.

Quer saber mais sobre tecnologias inovadoras? Assine a EXAME.