JOVI: com foco no público 20+, nova marca de smartphones estreia no Brasil

Lançada neste mês no Brasil, a JOVI promete revolucionar o mercado de smartphones no país. A nova marca de celulares, voltados para o público 20+, foi criada pela Vivo Mobile Communication. Trata-se da maior fabricante de smartphones da China.

Presente em cinco continentes e em mais de 60 países e regiões, ela tem mais de 500 milhões de usuários globalmente. Com 18% de market share no quarto trimestre de 2024, a Vivo Mobile Communication é líder de vendas na China e reconhecida por sua atuação em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Está explicado o slogan da JOVI: “Sucesso no Mundo. Agora no Brasil”.

Os primeiros smartphones da nova marca estão sendo produzidos na Zona Franca de Manaus — os aparelhos estão previstos para chegar ao mercado nacional ainda neste trimestre. Com a decisão de produzir no Brasil, a JOVI fomenta o desenvolvimento local e aumenta a competitividade da marca, além de deixá-la mais próxima do consumidor brasileiro.

Com a produção em Manaus, tanto o suporte técnico quanto o serviço de pós-venda tornam-se mais acessíveis, aumentando a confiança dos consumidores em relação à nova fabricante de smartphones.

O que esperar dos aparelhos

Design, sistema de imagem, sistema operacional e desempenho. Eis os quatro pilares que explicam o estrondoso sucesso da Vivo Mobile Communication. Em 2012, a marca lançou o X1, então o dispositivo mais fino do mercado e pioneiro em áudio Hi-Fi dedicado.

A expansão internacional começou em 2014, impulsionada pelos investimentos, iniciados dois anos depois, em pesquisas relacionadas ao uso do 5G. Na edição de 2018 da feira Consumer Electronics Show (CES), a fabricante chinesa apresentou o X20Plus UD, o primeiro smartphone do mundo com leitor de digitais integrado na tela.

Em 2021, mais uma conquista: a marca colocou no mercado o flagship X70, com o primeiro chip de imagem da própria companhia, o V1. Três anos atrás, ela lançou seu primeiro smartphone dobrável.

A JOVI está sendo lançada com o mesmo padrão de excelência. Os smartphones da nova marca se diferenciam pelas câmeras avançadas, pelo design elegante e pelas soluções que simplificam o dia a dia dos consumidores.

O ecossistema de fotografia foi desenvolvido em parceria com a ZEISS, referência mundial em ótica e na chamada optoeletrônica.

Os algoritmos de IA embarcados garantem estabilização avançada e sensores de alta resolução, elevando o padrão das imagens. Isso vale tanto para cenas noturnas quanto para retratos ou cliques do dia a dia.

A marca, exclusiva para o mercado brasileiro, estreia com a ambição de se tornar referência no segmento. Dos acabamentos sofisticados até as soluções de software inteligentes, cada detalhe reforça a missão de proporcionar produtos que ressignifiquem a relação entre os usuários e a tecnologia.

A marca busca oferecer aos brasileiros dispositivos que mesclam tendências internacionais com funcionalidades pensadas para as necessidades locais. JOVI espelha um estilo de vida jovem e alegre e uma rotina repleta de diversão, significado e fotos e vídeos espetaculares.