Jovem e 'adorador de Deus', executivo quer revolucionar semeadura de nuvens

Augustus Doricko tem 24 anos e é o fundador da empresa de semeadura de nuvens Raimaker. A empresa quer revolucionar o setor com drones especializados, rastreamento climático baseado em radar e modelagem numérica para tornar o processo mais preciso, econômico e fácil de implementar.

O processo de semeadura de nuvem geralmente dispara uma solução, na maioria das vezes de iodeto de prata, nas nuvens para induzir uma precipitação ou chuva que não ocorreria de forma natural.

Segundo reportagem do Business Insider, embora a indústria do clima não seja exatamente conhecida por produzir celebridades, Doricko chegou o mais perto que pode de um nome conhecido. Só neste ano, ele foi fotografado ao lado da vice-presidente do Bezos Earth Fund, Lauren Sánchez, na conferência Aspen Ideas de Miami; voou para o Tennessee para testemunhar contra um polêmico projeto de lei que poderia limitar as operações de semeadura de nuvens; e participou de um jantar da Clinton Global Initiative, onde ele e Bill, ambos vestindo ternos e tênis, discutiram como a semeadura de nuvens pode suplementar o suprimento de água do país.

Custo do programa

A cientista Katja Friedrich disse ao BI que muitos programas existentes de semeadura de nuvens dependem de medições feitas por pequenos aviões bimotores para determinar quando e onde semear nuvens. Esses mesmos aviões então disparam a solução de iodeto. Ambos os processos são facilmente desfeitos por variáveis ​​como velocidade do vento e temperaturas em rápida mudança.

A Rainmaker quer acabar com os aviões e substituí-los por drones, o que seria muito mais barato. (As operações de semeadura de nuvens baseadas em aviões normalmente custam milhares de dólares por hora, mas Doricko alega que o custo da Rainmaker é de cerca de US$ 20 por hora para o mesmo nível de cobertura, em parte porque os drones dependem de eletricidade em vez de combustível.)

E como está esse mercado hoje?

Segundo o Business Insider, há um longo caminho a percorrer antes que a semeadura de nuvens se torne uma opção viável para resolver um pedaço da crise climática. Pequim alegou ter usado a semeadura de nuvens para garantir céus limpos para as Olimpíadas de 2008. No ano passado, o governo dos EUA gastou US$ 2,4 milhões em um programa de semeadura de nuvens para revitalizar o Rio Colorado, que estava diminuindo. Mas a indústria viu pouca inovação desde a década de 1970, e alguns são céticos de que o processo funcione mesmo fora de um laboratório, onde fatores como padrões de vento e topografia são difíceis de controlar.

A base de Doricko é El Segundo, um subúrbio à beira-mar a 30 minutos de Los Angeles que é conhecido como a capital aeroespacial do mundo.

El Segundo, com população de 17.272 pessoas, há muito tempo é um bastião da engenharia americana, lar de gigantes aeroespaciais e de defesa como Boeing e Raytheon. INos últimos quatro anos, foi inundada com novas startups, incluindo a empresa de sistemas de defesa autônomos Picogrid, a de fissão nuclear Valar Atomics e a farmacêutica no espaço Varda Space Industries.

Crença em Deus

Dorick não é um executivo comum para os padrões dos líderes de startups. Na maioria dos domingos, ele pode ser encontrado na Christ Church Santa Clarita, onde ele e muitos de seus colegas fazem a outra coisa que têm em comum: adorar a Deus.

Tudo isso começou porque seu amor por filósofos que postulam que tudo na vida é aleatório e irracional começou a deixá-lo louco. Seus colegas pareciam confortáveis ​​com a ideia de que suas vidas não tinham consequências morais, mas Doricko, que não tinha crescido religioso, ironicamente achou a ideia "insuportável".

Ele começou a pensar que se a vida fosse realmente sem sentido, não havia razão para não seguir um caminho de "hedonismo imprudente". As coisas chegaram ao auge um dia em janeiro de 2020, quando ele passou por vários moradores de rua nas ruas de Berkeley. "Eu estava começando a pensar: 'Bem, é totalmente possível acabar como eles, e não há razão para não fazer isso'", disse ele.

Aquele momento o enviou em uma busca frenética por significado; ele falou com dois pastores, um padre, um imã e dois rabinos. Ele considerou seriamente se converter ao judaísmo, mas, eventualmente, inspirado por relatos históricos de Jesus de Nazaré, ele decidiu pelo cristianismo.

Ainda assim, algumas de suas opiniões o colocam em desacordo com a média da Geração Z. "Tenho e amo muitos amigos que são gays ou que são muito pró-aborto e continuarei a amá-los", disse Doricko. Mas "não sei se essas são as coisas que nosso Senhor quer para nós".